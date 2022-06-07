بالأرقام.. عدد الإناث والذكور في الأسر المستفيدة من دعم تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن حملة «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها»، تواصل فعاليتها لمناهضة زواج الأطفال وذلك ضمن برنامج «مصر بتتغير للأفضل»، الذي يستهدف مستفيدي تكافل وكرامة على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم 4.1 مليون أسرة.

عدد الأسر الذين لديهم أطفال من سن 12 حتى 18 سنة

وأوضحت التضامن في تقرير صادر عنها على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن عدد الأسر الذين لديهم أطفال من سن 12 حتى 18 سنة كالتالي:

- عدد الأسر في تكافل مليون و214 و571 أسرة.

- عدد الأسر في كرامة 207 ألف و427 أسرة.

- إجمالي عدد الأسر الذين لديهم أبناء من سن 12 حتى 18 سنة مليون و422 ألف و427.

إجمالي عدد الذكور في تكافل وكرامة

- عدد الذكور في تكافل 914 ألف و768.

- عدد الذكور في كرامة 207 ألف و427.

- إجمالي عدد الذكور في تكافل وكرامة مليون و64 ألف و808.

إجمالي عدد الإناث في تكافل وكرامة

- عدد الإناث في تكافل 895 ألف و809.

- عدد الإناث في كرامة 127 ألف و876.

مشروطيه الحصول على الدعم النقدي «تكافل»

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي في التقرير الصادر عنها أن مشروطيه الحصول على الدعم النقدي «تكافل»، تتمثل فيما يلي:

- يشترط للحصول على الدعم النقدي عدم تزويج أي من الأبناء، ذكور أو إناث، قبل 18 سنة، أي السن القانونية لتوثيق الزواج في مصر.

- يشترط للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة» الالتزام بمتابعة صحة ونمو الأبناء والتأكد من حصولهم على التطعيمات اللازمة التي تقرها عليهم وزارة الصحة والسكان.

- أكدت التضامن ضرورة أن يلتزم مستفيدي تكافل وكرامة بحضور أبنائهم في منظومة التعليم حتى نهاية التعليم الثانوي أو الفني بنسبة حضور لا تقل عن 80% كشرط للحصول على الدعم.