«س و ج» كل ما تريد معرفته عن توزيع معاش المتوفى للمستحقين

يتساءل الكثير عن الفئات التي يحق لها الحصول على معاش المتوفى أو معاش المؤمن عليه بعد وفاته، لتؤكد التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمي لها، أن هناك مستحقين للمعاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

وترصد «الوطن» أبرز الأسئلة التي أجابت عنها الهيئة القومية للتأمينات كالتالي:

من يستحق المعاش بعد وفاة صاحب المعاش؟

- نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 على أن المستحقين هم «الأرملة أو الزوج اذا كانت صاحبة المعاش هي المتوفية، والأبناء والبنات والوالدين والإخوة وكذلك الأخوات، بشرط أن تتوفر فيهم شروط صرف المعاش عند وفاة الشخص المؤمن عليه.

ما هي شروط حصول الوالدان والابنة للمعاش؟

نص قانون التأمينات على استحقاق البنت لمعاش والدها بشرط ألا تكون متزوجة، كما تستحق الابنة الجمع بين معاش والدها ووالدتها بدون حدود، كذلك يستحق الوالدان معاش ابنهما المتوفى بدون شروط.

- ما هي شروط صرف الأرملة للمعاش؟

يشترط لاستحقاق الأرملة معاش زوجها أن يكون زواجهما موثقًا أو ثابتًا، وذلك بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

هل للمطلقة الحق في تقاضى معاش طليقها المتوفى؟

فق نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 تعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:

- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.

- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

هل هناك مستندات مطلوبة للحصول على المعاش؟

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- صورة المؤهل لأبناء الحاصلين على مؤهل عالي بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة في تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.