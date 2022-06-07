راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده اليوم بأغنية خاصة.. «تعاليلي»

يحتفل المطرب راغب علامة، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو، بعيد ميلاده الـ60 وقرر الاحتفال بطريقته الخاصة، وبشكل مختلف عن المعتاد، وذلك من خلال طرحه لأغنية جديدة.

وكشف الفنان راغب علامة، عن أنه سيطرح أغنيته الجديدة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً، والذي جاء موافقًا ليوم عيد ميلاده حيث قال: «أغنية تعاليلي 7 يونيو الساعة السابعة مساءً أتمنى أن تنال إعجابكم وتكون رفيقتكم فى مناسباتكم وحفلاتكم وأفراحكم وسهراتكم الحلوة".

أغنية جديدة لراغب علامة فى عيد ميلاده

أغنية تعاليلي يتعاون فيها الفنان راغب علامة مع الشاعر محمد عاطف والملحن أحمد زعيم، وتوزيع توما وكان من المفترض أن يطرحها مع بداية شهر مايو بعد عيد الفطر مباشرة ولكن لأسباب خاصة تم تأجيل طرح الأغنية لتتزامن مع موعد عيد ميلاده.

يذكر أن الفنان راغب علامة كان قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان ممكن أزعلك والذي تعاون فيها مع الشاعر محمد البدري، وألحان بينو وتوزيع مدحت خميس، وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وحققت نجاحًا كبيرًا حيث وصلت نسبة مشاهدتها الى 10 ملايين مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية..

أنا ممكن أزعلك

بس مش حزعلك

وممكن أفرحك

بس مش حفرحك

أنا ممكن أزعلك

بس مش حزعلك

وممكن أفرحك

بس مش حفرحك

ولله لدوخك

أصل دلعك دوخك

بأيدي أريحك

آخر حفلات راغب علامة

يذكر أن الفنان راغب علامة كان قد أحيا مؤخرًا عددًا من الحفلات الغنائية في جولة خاصة بأمريكا وكندا وحققت نجاحات كبيرة.