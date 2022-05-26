راغب علامة يهاجم الوضع اللبناني: الصورة حزينة بلدنا جريح

هاجم النجم اللبناني الكبير راغب علامة، الأحوال والظروف التي يمر بها لبنان خلال الفترة الحالية، بسبب الوضع غير المستقر الذي تشهده البلاد.

راغب علامة: الطائفية بغيضة في لبنان

قال علامة في تغريدة له عبر موقع تويتر: «الوضع اللبناني مخيف جدا.. الصورة حزينة.. بلدنا الجريح لن يستقيم إلا بمؤتمر تأسيسي جديد، وتغيير كامل لهذا النظام، نظام يعتمد على الكفاءة والإنتاج والتطور والمحاسبة، لا على الطائفية البغيضة».

يذكر أن «علامة» حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية، رفقة شقيقه ومدير أعماله خضر ونجله الكبير خالد، إذ أنه يشدو فى جولته الغنائية هناك، التي بدأت الجمعة الماضي، في تورنتو الكندية، ثم مدينة ديترويت، ثم في السابع والعشرين من الشهر حفل في أريزونا، ثم نهاية الجولة في الثامن والعشرين بمدينة سان دييجو.

راغب علامة يختتم جولته فى أمريكا في سان دييجو

كان راغب علامة، طرح منذ شهرين أغنية بعنوان «ممكن أزعلك»، آخر أغنياته، ونشرت على موقع «يوتيوب»، من إخراج شريف صبري، وكلمات محمد البدري، وألحان بينن، وتوزيع موسيقي مدحت خميس ومطلعها:

أنا ممكن أزعلك بس مش هزعلك

وممكن افرحلك بس مش هفرحلك

والله لأدوخك أصل دلعك دوخك

بإيدي أريحك بس مش هريحك

من المقرر أن يطرح «علامة» عقب العودة من أمريكا أغنيته المصرية الجديدة «تعاليلي»، من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتم تسجيل صوته في بيروت في استوديو ناصر الأسعد.

يذكر أن علامة لم يعلن مشاركته فى الانتخابات النيابية اللبنانية التى تمت على الجمهورية خلال الاسبوع الماضي.