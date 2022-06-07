«نيويورك تايمز»: «الخزانة الأمريكية» تسببت في أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للمشرعين في جلسة الاستماع الخاصة بتثبيت أسعار الفائدة في أوائل عام 2021، إنَّ الوقت قد حان للعمل بشكل كبير بشأن حزمة الإغاثة من الأوبئة، لتقليل المخاوف بشأن العجز في وقت تتدني فيه أسعار الفائدة باستمرار وحذرت من أن عدم اتخاذ أي إجراء، قد يعني مشكلات اقتصادية واسعة النطاق.

وزيرة الخزانة الأمريكية تعترف بالخطأ

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إنَّه بعد عام ونصف ارتفعت الأسعار وأخذت أسعار الفائدة في الارتفاع، ونتيجة لذلك يتمّ تحليل دور يلين في صياغة ودعم خطة الإنقاذ الأمريكية البالغة 1.9 تريليون دولار، التي أقرها الكونجرس في مارس من العام الماضي، وسط لعبة إلقاء اللوم لتحديد المسؤول عن أعلى معدلات التضخم في 40 عامًا، وبعد شهور من تعليق ارتفاع الأسعار على مشكلات مؤقتة في سلسلة التوريد من شأنها أن تتبدد.

واعترفت «يلين» الأسبوع الماضي بأنّها أخطأت في الأمر، ما وضع إدارة بايدن في موقف دفاعي ودفعت بنفسها إلى وسط عاصفة سياسية، وقالت في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «أعتقد أنني كنت مخطئًة في ذلك الوقت بشأن المسار الذي سيتخذه التضخم»، مضيفة أنَّ الاقتصاد واجه صدمات غير متوقعة أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

الجمهوريون ينتهزون الفرصة

من جانبهم، انتهز المشرعون الجمهوريون الذين أمضوا شهورًا في إلقاء اللوم على الرئيس بايدن والديمقراطيين بسبب ارتفاع الأسعار، فرصة الاعتراف كدليل على أن الإدارة أساءت إدارة الاقتصاد ولا ينبغي الوثوق بها للبقاء في السيطرة السياسية، وسارعت وزارة الخزانة إلى توضيح تصريحات يلين، قائلة إنَّ اعترافها بأنها أخطأت في قراءة التضخم يعني ببساطة أنَّها لم تكن قادرة على توقع تطورات مثل الحرب في أوكرانيا، أو المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا أو عمليات الإغلاق في الصين

وأضافت الصحيفة أنَّه في هذه اللحظة الصعبة من فترة ولايتها، من المتوقع أن تواجه «يلين» أسئلة صعبة بشأن التضخم عندما تدلي بشهادتها أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ يوم غد ولجنة الطرق والوسائل بعد غد، وتتعلق جلسات الاستماع ظاهريًا بطلب ميزانية الرئيس للسنة المالية 2023، لكن الجمهوريين يلقون باللوم على سياسات بايدن، بما في ذلك حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار، في ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية، وقد أعطتهم تعليقات يلين فرصة للعب دور المصلح.