وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من فرض حظر على الطاقة الروسية

حذّرت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، إن فرض حظر كامل على واردات الطاقة الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي، قائلة إن ذلك قد يضر بالاقتصاد العالمي أكثر من ضرره بالاقتصاد الروسي

الحظر الكامل يرفع أسعار الطاقة العالمية

وقالت «يلين»، في تصريحات نقلتها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: «على المدى المتوسط​​، من الواضح أن أوروبا بحاجة إلى تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية لكننا بحاجة إلى توخي الحذر عندما نفكر في فرض حظر أوروبي كامل على واردات النفط على سبيل المثال».

وتابعت وزيرة الخزانة الأمريكية بأنّ مثل هذه الخطوة من شأنها أن ترفع أسعار النفط العالمية وسيكون لها تأثير ضار على أوروبا وأجزاء أخرى من العالم، بينما بشكل مضاد قد لا يكون لها مثل هذا التأثير السلبي على موسكو لأن روسيا سوف تستفيد من ارتفاع الأسعار بشكل عام حتى لو كانت تصدر طاقة أقل.

الهدف يجب أن يكون تقليص عائدات مبيعات النفط

وأوضحت «يلين» أنّ تركيز الحلفاء الغربيين يجب أن ينصب على تقليص عائدات مبيعات النفط والغاز لروسيا، حيث إن هذا هو الهدف الصحيح للحظر، مضيفة: «إذا تمكنا من إيجاد طريقة للقيام بذلك، دون الإضرار بالعالم بأسره من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، فسيكون ذلك مثاليًا، وهذه مسألة نحاول جميعًا حلها معًا».

وجاء حديث وزيرة الخزانة الأمريكية بينما ناقش أعضاء الاتحاد الأوروبي حظرًا على واردات النفط الروسية ردًا على الحرب في أوكرانيا والأدلة على الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية ضد المدنيين خلال الأسابيع الستة الأولى من الصراع، ويعد حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز أكثر صعوبة من الناحية السياسية والاقتصادية، ولكن قد يكون مطروحًا على الطاولة في مرحلة لاحقة.