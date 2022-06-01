الدولار الأمريكي يواصل مكاسبه بفضل مخاوف زيادة التضخم

ارتفع مؤشر الدولار اليوم الأربعاء، نحو 102، موسعًا مكاسبه في الجلسة السابقة، وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة، حيث أدت المخاوف بشأن تسارع التضخم العالمي إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن على العملة الأمريكية.

استعدادات لرفع أسعار الفائدة

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع، بعد أن قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، إنّ البنك المركزي يجب أن يكون مستعدًا لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل اجتماع من الآن فصاعدًا، لكبح التضخم بشكل حاسم.

تفويض أمريكي لـ«الفيدرالي» بعلاج التضخم

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في اجتماع يوم أمس الثلاثاء، أنّه سيمنح البنك المركزي المساحة والاستقلالية لمعالجة التضخم بالشكل الذي يراه مناسبًا.

توقعات بارتفاع التضخم في أوروبا

وجد الدولار الدعم بعد أن أظهرت البيانات أنّ تضخم المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع إلى مستوى قياسي، ما أثار مخاوف من تسارع التضخم العالمي، وقلص معنويات المخاطرة بين المستثمرين.

توقعات بالتراجع خلال أيام

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، وسط توقعات بتداول الدولار الأمريكي عند 96.06 بنهاية هذا الربع نهاية يونيو الحالي، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات بأن يتم التداول عند 97.33 في غضون 12 شهرًا.

ويقيس مؤشر الدولار الأمريكي أو DXY أداء الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى، بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونة السويدية، ويعتبر اليورو، إلى حد كبير، أكبر عنصر في المؤشر، ويشكل 57.6% من السلة، يليه الين الياباني (13.6%)، والجنيه الإسترليني (11.9%)، والدولار الكندي (9.1%)، والكرونة السويدية (4.2%)، والفرنك السويسري ( 3.6%).