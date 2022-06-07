أسرة الفنان راغب علامة تهنئه بعيد ميلاده الـ60: يوم حظنا

يحتفل النجم والفنان الشهير راغب علامة، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو، بعيد ميلاده الـ60، إذ وُلد عام 1962، وسارع أفراد أسرته بتهنئته من خلال صفحاتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرصت جيهان علامة، زوجة الفنان راغب علامة، على تهنئته بصفة خاصة من خلال نشر صورة جمعتهما سويا عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها: «7 يونيو أنه يوم حظي يوم ولد النجم، عيد ميلاد سعيد حبيبي».

عائلة راغب علامة تحتفل بعيد ميلاده

الابن الأكبر خالد علامة، حرص على تهنئة والده أيضا، إذ شارك الجمهور صورة له مع راغب علامة عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام»، وعلق عليها: «شكرا لتصرفك دائما كطفل عندما كنت طفلا، وتصرفك كصديق عندما كنت بحاجة إلى صديق، وتصرفك كالوالدين عندما كنت في حاجة إلى أحدهم، كل سنة وأنت طيب ياملكي، بحبك أوي».

الابن الأصغر لراغب علامة: قدوتي ووالدي

وانضم إليهما أيضا، الابن الأصغر لؤي علامة، الذي حرص على تهنئة والده من خلال منشور عبر خاصية «ستوري» على صفحته الخاصة عبر موقع «إنستجرام»، مصحوبا بصورة تجمعهما، وكتب عليها: «كل سنة وانت طيب صديقي المفضل، قدوتي، والدي، مفيش كلام توصف أنا فخور بيك إزاي، بحبك للأبد».

يذكر أن الفنان راغب علامة سيحتفل اليوم بعيد ميلاده بطريقته الخاصة، من خلال طرح أغنية جديدة له تحمل اسم «تعاليلي»، وهى من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وسيتم طرحها مساء اليوم في تمام الساعة السابعة.