Follow the Sun تفوز بأفضل إعلان سياحي على منصة Ad colony العالمية

فازت الحملة الترويجية Follow the Sun التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية للتنشيط السياحي في منتصف شهر مارس الماضي، بأنّها أفضل إعلان سياحي لشهر مايو 2022 في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك وفقًا لما أعلنته منصة Ad colony العالمية، وهي إحدى أكبر شبكات الإعلان على تطبيقات المحمول المختلفة.

حملة Follow the Sun

وكانت وزارة السياحة والآثار، أطلقت هذه الحملة على القناة التلفزيونية العالمية CNN، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي Facebook، YouTube، TikTok، Snapchat، Ad colony، في عدد من الدول المستهدفة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا، وذلك للترويج للمقصد السياحي المصري خلال موسم صيف 2022.

وأوضح عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ أنّ الحملة حققت نجاحًا كبيرًا وأرقامًا غير مسبوقة على منصة Ad Colony، لافتًا إلى أنّها وصلت إلى أكثر من 6.5 مليون مستخدم للتطبيق، وحققت نحو 5.2 مليون مشاهدة كاملة.

وحقق فيلم الحملة نسب مشاهدة كاملة حتى نهايته تصل إلى نحو 95%، في حين أنّ متوسط نسبة المشاهدات الكاملة عالميا يكون 80%، كما وصلت نسبة التفاعل مع الحملة إلى نسبة 22%، في حين أنّ المتوسط العالمي لنسبة التفاعل يكون 10%.

68.6 مليون مشاهدة لفيديوهات الحملة

يذكر أنّ الحملة نجحت في تحقيق نحو 68.6 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي بالدول المستهدفة، ووصلت إلى نحو 495.3 مليون مستخدم، كما ساهمت الحملة في زيادة معدلات البحث الإلكتروني عن السياحة والسفر إلى مصر على شبكة الإنترنت بمعدل 121% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث زادت المعدلات في المملكة المتحدة بنسبة 134% وفي ألمانيا 212% وإيطاليا 262% وفرنسا 110% مقارنة بالعام الماضي.