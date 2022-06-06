«مستثمري السياحة»: الإيطاليون سيكونون الأكثر تواجدا بشرم الشيخ خلال الصيف

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن الأفواج السياحية القادمة من إيطاليا ستبدأ في التدفق على شرم الشيخ بداية من شهر يوليو المقبل، لافتا إلى أن السياح الإيطاليين سيحتلون المركز الأول عالميا في إرسال السياح لشرم الشيخ خلال الموسم السياحي الصيفي الجاري، مشيرا إلى أن وكالات السياحة الإيطالية أبرمت تعاقدات مع العديد من فنادق المدينة خلال الشهور الـ 3 المقبلة، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا قادرة على تعويض توقف قدوم السياح الأوكران لمصر .

نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ خلال يوليو لن تقل عن 70%

وأضاف لـ«الوطن» أن نسب إشغال فنادق شرم الشيخ بداية من شهر يوليو المقبل لن تقل عن 70%، وذلك بفضل التدفقات السياحية التي ستبدأ المدينة في استقبالها من العديد من دول العالم وعلى رأسها إيطاليا، فضلا عن بعض الدول الآسيوية التى بدأت مؤخرا فى تسيير رحلات إلى شرم الشيخ، إضافة إلى السياحة الداخلية التى من المتوقع أن تشهد انتعاشا خلال الأسابيع المقبلة لا سيما مع انتهاء العام الدراسي الجامعي والمدرسي.

زيادة مطردة في الحركة السياحية الوافدة

وأشار إلى أن معدلات الحركة السياحية الوافدة لشرم الشيخ تسير حاليا بشكل مطرد فبعد التراجع في نسب إشغال الفنادق خلال الفترة من فبراير وحتى مايو الماضي، بدأت الحركة في الصعود التدريجي بداية من الشهر الجاري على أن تصل لأعلى معدل لها خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، أن شركات السياحة الروسية ستبدأ خلال النصف الثاني من الشهر الجاري في زيادة رحلاتها إلى شرم الشيخ، مشددا على أنه في حال انتهت الحرب الروسية الأوكرانية في وقت قريب فإن الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ولشرم الشيخ بصفة خاصة ستنتعش خلال الشهور المقبلة.