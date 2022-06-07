«نيرة» الأولى على الشهادة الإعدادية بالقليوبية: «نفسي أكون دكتورة زي جدي»

قالت الطالبة نيرة مصطفى مطاوع، الحاصلة على المركز الأول على الشهادة الإعدادية في القليوبية بمدرسة 15 مايو الإعدادية بنات، التابعة لإدارة بنها التعليمية إنها قبل 20 يومًا من الامتحانات، بدأت في تنسيق المذاكرة، وكان عدد ساعات المذاكرة يوميا يتراوح من 6 إلى 8 ساعات.

الأولى على «إعدادية القليوبية»: أسرتي سبب تفوقي

وأضافت «نيرة» أنها كانت تكثف المذاكرة على المواد التي ترى نفسها بحاجة إلى تحصيل أكثر بها من الأيام السابقة، مشيرة إلى أن أسرتها كان لها العامل الأكبر في هذا التفوق، إذ كانوا يشجعونها، ويوفرون لها أجواء هادئة لتحقيق الاستفادة الكبرى من التحصيل الدراسي.

وأشارت إلى أنها كانت تضع هدفًا أن تكون ضمن أوائل الشهادة الإعدادية لهذا العام، وقد كان، وفي المرحلة المقبلة تتمنى أن تكون ضمن أوائل الثانوية العامة لتلتحق بعدها بكلية الطب، قائلة: «جدي كان طبيب كبير، والناس كلها بتكلمني عنه، وعن عمله الخير الكبير اللي عمله، ونفسي أكون مثله، وأكمل مسيرته في العطاء والخير».

الطالبة: سعيدة بحصولي على الترتيب الأول

واعربت الطالبة الحاصلة على الاول مكرر على الإعدادية بمحافظة القليوبية بمجموع 280 درجة، عن سعادتها بالحصول على المركز الأول على مستوى القليوبية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.

وأوضحت أن هوايتها الرسم، وكانت تحرص على المذاكرة والاجتهاد متوجهة بالشكر إلى أسرتها التي تعبت كثيرًا لتصل بها إلى هذا المستوى، وعن امتحان العلوم وصعوبته، والجدل الذي ثار حوله، أشارت إلى أن أسئلة الذكاء به لم تكن صعبة، وإنما للتفريق بين الطالب المتفوق، والطالب العادي، وتمكنت من حلها بالكامل طبقًا لمناذج الإجابة الرسمية.

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

واعتمد محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 90.68%.