ظهرت منذ قليل نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القليوبية، ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس بعدة طرق، وذلك بعدما اعتمدها محافظ الإقليم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والذي قدم التهنئة للطلاب الأوائل.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القليوبية بالاسم ورقم على الروابط التالية:

https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/54545780596.xlsx

موقع مديرية التربية والتعليم من هنا.

صفحة «كنترول» الإعدادية على «الفيسبوك» من هنا.

صفحة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على «الفيسبوك» من هنا.

الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية من هنا.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

كما يمكن لطلاب محافظة القليوبية وأولياء أمورهم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس أيضا من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إذ يمكن الدخول على مركز المعلومات واختيار منصة نتائج الإعدادية، ثم اختيار اسم المحافظة والاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.

ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

وظهرت قبل قليل نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس، إذ اعتمدها المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان في حضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، وقدم المحافظ التهنئة إلى الطلاب الأوائل وذويهم من خلال اتصال هاتفي حيث من المقرر تكريمهم الفترة المقبلة على جهدهم وتميزهم.

الالتزام بالشفافية في نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القليوبية

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه جرى الالتزام بالشفافية في نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القليوبية، إذ أخذ كل طالب حقه وجرى تصحيح الإجابات ورصدها ومراجعتها مرة أخرى قبل اعتمادها.