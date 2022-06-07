روسيا تعلن السيطرة على «سفياتوغورسك» واستسلام 6489 جندي أوكراني

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن القوات الروسية تمكنت من تحرير مدينة سفياتوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية من القوات الأوكرانية، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية.

وأضاف وزير الدفاع الروسي خلال اجتماع له اليوم، أنه تم تحرير جزء كبير من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي دونيتس، كما تم أيضاً السيطرة على مدينتا سفياتوغورسك وكراسني ليمان، إلى جانب 15 بلدة أخرى.

السيطرة على سيفيرودونيتسك

وتابع وزير الدفاع الروسي أن القوات الروسية نجحت في تحرير المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونيتسك بجمهورية لوغانسك بشكل كامل، لافتاً إلى تطوير الهجوم على محور مدينة بوباسنايا المجاورة.

وكشف «شويجو»، خلال اجتماعه اليوم عن إجمالي عدد الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والبالغ عددهم 6489 فرداً.

أهداف العملية العسكرية

وتتواصل المعارك العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قيام بلاده بشن عملية عسكرية وصفها بالخاصة ضد أوكرانيا، معلناً عدة أهداف من العملية جاء في مقدمتها حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية، وكذلك منع تمدد نفوذ حلف شمال الأطلسي الناتو بالقرب من الحدود الروسية.

أما الهدف الثالث والأخير كان منع عسكرة أوكرانيا من قبل عدة دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وأعلن الرئيس الروسي أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لا يوجد لها إطار زمني، وأنها سوف تنتهي بمجرد الانتهاء من تحقيق الأهداف المعلنة منها، وأدى قرار الرئيس الروسي بشن العملية العسكرية إلى فرض العديد من العقوبات السياسية والاقتصادية على روسيا، الأمر الذي تسبب في أزمة غذاء عالمية، وارتفاع أسعار النفط وكذلك ارتفاع معدلات التضخم في عدة دول على مستوى العالم.