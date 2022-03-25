حقيقة اعتقال وزير الدفاع الروسي.. ظهر أمس في مجلس الأمن

لم يسلم الرجل القوي في الجيش الروسي، سيرجي شويجو، من معلومات طالته خلال الفترة الماضية، تتحدث عن اعتقال وزير الدفاع الروسي أو إصابته بالقلب ونقله للمستشفى، وهي المعلومات التي عززها غياب وزير الدفاع الروسي عن الظهور إعلاميًا خلال الأسبوعين الأخيرين من العملية العسكرية الروسية.

ثوان معدودة كفيلة أن تنهي زوبعة اعتقاله وذلك عندما ظهر في مجلس الأمن الروسي مع الرئيس الروسي فلاديميير بوتين، ليضحد بما لا يدع مجالاً للشك هذه الشائعات.

حقيقة اعتقال وزير الدفاع الروسي: مشغول للغاية

وتعليقا على شائعة اعتقال وزير الدفاع الروسي، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق،: «وزير الدفاع مشغول للغاية.. من المفهوم بصورة كاملة أن هذا ليس وقت الظهور الإعلامي».

وقال المتحدث باسم الكرملين إن كلا من رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين، ووزير الدفاع سيرجي شويجو، وباقي أعضاء المجلس الدائمين شاركوا في هذا الاجتماع.

وفيما يتعلق بوزير الدفاع تحديدا قال بيسكوف إن إن وزير الدفاع سيرجي شويجو عرض التقدم الذي تحقق حتى الآن في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفي مجال تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين، وضمان الأمن وإعادة عمل البنية التحتية الحيوية في الأراضي المحررة.

وزير الدفاع الروسي يُجري اتصالا مع نظيره الأرميني

وفي نفي جديد لشائعة اعتقال وزير الدفاع الروسي، نشرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية، خبر عن مكاملة هاتفية جرت بين وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو مع وزير دفاع أرمينيا سورين بابيكيان أمس، بشأن تطورات النزاع بين أرمينيا وأذربيجان.

وكانت وسائل إعلام غربية تحدثت عن اعتقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وأوضحت أنه إمًا نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لمتاعب في القلب، أو تم اعتقاله.

ومن المعروف أن الشائعات هي أحد الأسلحة التي تُستخدم في الحروب، وهو ما سبق وأشار إليه الجانب الروسي، على لسان أكثر من مسئول رفيع، كان من بينهم مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن الذي لفت، في تصريحات سابقة، إلى أن كثير من الاتهامات التي توجه لروسيا غير حقيقة.