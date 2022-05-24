وزير الدفاع الروسي: الغرب قدّم أسلحة فتاكة إلى كييف خشية هزيمتها 

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أنّ دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية نظمت توريدات طارئة للأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، خوفا من هزيمة القوات الأوكرانية على يد الجيش الروسي، وفقا لما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

إنشاء 12 قاعدة عسكرية جديدة غرب روسيا

وكان وزير الدفاع الروسي، أعلن في وقت سابق عزم موسكو إنشاء 12 قاعدة عسكرية جديدة في الجزء الغربي للبلاد، مبررا ذلك بأنّ التهديد بالقصف من قِبل القوات الجوية الأمريكية زاد أكثر من 12 مرة خلال السنوات الثماني الأخيرة.