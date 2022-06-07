منغوليا تتعرض لموجة جديدة من كورونا بعد تراجع الإصابات في بكين وشنغهاي

قالت صحيفة «جلوبال تايمز»، الصينية إن البلاد نجحت في الحد بشكل فعال من عودة ظهور وباء كورونا في بكين وشنغهاي، لكن موجة من فيروس كورونا ضربت منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في شمال الصين حيث تم الإبلاغ عن 90 إصابة منذ اكتشاف أول يوم الخميس الماضي.

16 حالة مؤكدة خلال 24 ساعة

وتابعت الصحيفة في تقرير لها أن منطقة منغوليا 16 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد -19 و33 ناقلة بدون أعراض يوم أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41 و49 على التوالي، كما أصبحت منطقة ايرينهوت في مقاطعة شيلينجول ليج المنطقة الأكثر تضررًا من تفشي المرض، وفقًا للسلطات المحلية في مؤتمر صحفي، حيث أبلغت المدينة عن 82 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفيات مخصصة أو مستشفيات مؤقتة للعلاج، مع عدم وجود مرضى في حالة حرجة، وذلك بحسب الصحيفة الصينية.

وفي الوقت نفسه، أرسلت منطقة إرينهوت 32 إخطارًا إلى السلطات خارج المدينة بشأن 48 شخصًا كانوا على اتصال وثيق أو على اتصال ثانوي وثيق بالحالات المؤكدة وسافروا إلى أماكن أخرى، وأجريت الجولة الخامسة من الاختبارات الجماعية للحمض النووي في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس، كما تم تحديد 35 مجتمعًا سكنيًا في إرينهوت كمناطق مغلقة.

مستشفى إرينهوت مفتوح بشكل طبيعي

وتابعت الصحيفة أنه بالنظر إلى الاحتياجات الطبية للأشخاص في هذا الوقت، فإن قسم الطوارئ في مستشفى إرينهوت بيبول مفتوح بشكل طبيعي، وسيتم إحالة المرضى الذين لا يمكن علاجهم محليًا للعلاج بعد استكمال اختبارات الحمض النووي والفحوصات الأخرى ذات الصلة، ومنذ الانتشار الأخير للفيروس، تلقت المدينة دعمًا من مختلف الأطراف، تم إيفاد 296 عاملاً للمساعدة في العلاج الطبي وعمليات الاختبار المكثفة، كما تم إرسال 365 عاملاً طبياً إضافياً من المنطقة إلى المدينة، وتم إنشاء ما مجموعه 70 موقعًا للاختبار ومختبرًا متنقلًا لاختبارات فحص الحمض النووي على نطاق واسع.