الأمن يكشف تفاصيل تحرش سائق بفتاة في مصر الجديدة.. ورد فعل صادم من والدها

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو متضمنًا ادعاء إحدى الفتيات بتعرضها للتحرش من قِبل سائق إحدى شركات نقل الركاب بالقاهرة

تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا ادعاء إحدى الفتيات بقيام قائد سيارة ملاكى بدعوتها للركوب رفقته وقيامه بالنزول وإفهامها بأنه سائق إحدى شركات نقل الركاب.

بالفحص تبين سابقة توجه الفتاة المشار إليها بتاريخ أول يونيو إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وأفادت بتضررها من قائد سيارة ملاكى لقيامه بالتحرش بها، وأثناء تحرير المحضر تلقت اتصالًا هاتفيًا من والدها وطلب منها الانصراف من القسم، فرفضت استكمال الإجراءات، وتم تحرير محضر بأقوالها وعدم رغبتها في استكمال المحضر أو اتهام قائد السيارة وقامت بالتوقيع عليه وانصرفت.

وعقب تداول مقطع الفيديو المشار إليه تم استدعاء المبلغة وأفادت بقيام المشكو في حقه بدعوتها للركوب رفقته لتوصيلها.

تحديد قائد السيارة وضبطه

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد قائد السيارة وضبطه، وبمواجهته أقر بأنه يعمل سائقًا بإحدى شركات نقل الركاب، وكان بصحبته عميل قام بإنزاله بذات المكان وشاهد الشاكية متوقفة، فسألها إن كانت تحتاج التوصيل وعرف نفسه بأنه سائق بشركة لنقل الركاب وبإمكانه توصيلها لأي مكان ولم يتعد عليها ولم يقم بمعاكستها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.