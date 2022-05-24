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القبض على عامل دليفري تحرش بخادمة في أكتوبر

كتب:

جيهان عبد العزيز
11:43 م | الثلاثاء 24 مايو 2022
تحرش(أرشيفية)

تحرش(أرشيفية)

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عامل دليفري بتهمة التحرش بخادمة داخل عقار في أكتوبر.

التحرش بخادمة

وأفادت تحريات اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن قسم أول أكتوبر تلقى بلاغًا يفيد بضبط متحرش بالعقار 74 شارع عبدالله النادي بالحي المتميز، بسب التحرش بخادمة بالانتقال تم التقابل مع خادمة بالعقار محل البلاغ قررت أن عامل دليفري، 30 سنة، بسوبر ماركت بذات المنطقة، لحق بها إلى مدخل العقار وحاول التحرش بها وخلع بنطاله وأظهر عضوه الذكري، واستغاثت بالأهالي، وتمكنوا من ضبطه وبمواجهة المتهم اعترف بتفاصيل الواقعة.

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