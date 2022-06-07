الصحة توضح 6 أعراض تدل على تأثر العين بمرض السكر.. تعرف عليها

حددت وزارة الصحة والسكان أعراض تدل على تضرر العين من الإصابة بمرض السكر، وقالت الوزارة في تقرير رسمي أصدرته منذ قليل، أنه حال ظهور هذه الأعراض التي سيتم الإعلان عنها، على المواطن التوجه فورا إلى طبيب العيون.

الأعراض التي تدل على تضرر العين من مرض السكر

وتتضمن الأعراض كما أصدرتها الوزارة ما يلي:

- زغللة في العين - التهابات وحرقان في العين- عدم الرؤية بشكل جيد - عدم رؤية تفاصيل الكلام - عدم وجود تحسن في الرؤية عند ارتداء النظارة.

اليوم العالمي لسلامة الأغذية

كما أصدرت وزارة الصحة والسكان في تقرير لها، تزامنا مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية، حول الأمراض المنقولة من خلال الأغذية، ووجهت الوزارة مجموعة من النصائح للمواطنين التي يجب اتباعها بعد شراء الأطعمة وجاءت على النحو التالي:

- غسل اليدين بالماء والصابون قبل تجهيز الطعام.

- أطبخ الأطعمة جيدا لاسيما اللحوم والدواجن والبيض والمأكولات البحرية.

- ضع كل الأطعمة سريعة التلف في الثلاجة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 أو من خلال موقعها الرسمي على منصات السوشيال ميديا لتلقي كافة الاستفسارات والاطلاع على كافة المستجدات المتعلقة بنشاطات الوزارة.

وأكدت الوزارة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية التي يتم اكتشافها والعمل على الحد من انتشار الفيروس وغيره من الأمراض، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.