محافظ سوهاج يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام، والقواعد العامة لقبول المستجدين للعام الدراسي 2022/2023، حيث جرى تحديد 235 درجة للقبول بمدارس الثانوي العام بسوهاج.

تحديد 235 درجة كحد أدنى للقبول بالثانوي العام

وأوضح الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه جرى تحديد 235 درجة كحد أدنى للقبول بالثانوي العام للطلاب دارسي اللغة الإنجليزية بالشهادة الإعدادية، وتحديد 220 درجة كحد أدنى للطلاب دارسي اللغة الفرنسية.

المحافظ يعتمد نتيجة الإعدادية

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الثاني، بنسبة نجاح 71%.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن الإدارات التعليمية بـ«دار السلام، والبلينا، وجرجا» حصلت على المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب الإدارات التعليمية بالنسبة لعدد الحاصلين على 70%، فأكثر تلتها بالترتيب إدارات «المراغة، وجهينة، وسوهاج، وأخميم، والمنشاة، وساقلتة، وطهطا، وطما».

استمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية

وتقدم «الفقي» بالتهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والنجاح في المراحل القادمة، معربًا عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجهًا باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح.