إصابة 3 أشخاص بحادث تصادم سيارتين ميكروباص في سوهاج

اصطدمت سيارتين ميكروباص بدائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج ليصاب 3 أشخاص ويتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي وجرجا المركزي لإسعافهما.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن بمحافظة سوهاج والعميد على العماري رئيس المباحث الجنائية بمحافظة سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جرجا يفيد بوجود حادث تصادم ومصابين بطريق جرجا - سوهاج، وذلك بدائرة مركز العسيرات حيث تبين أنه أثناء سير السيارة «ميكروباص»، قيادة «عبد الرحمن. ا. ا. م»، سائق، ويقيم بندر البلينا بمحافظة سوهاج، أختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة ميكروباص، قيادة «كريم. م. ع. ج»، 42 عامًا، سائق، ويقيم بندر جرجا في محافظة سوهاج.

حصر الإصابات

وقد نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى بكدمات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، و«حمام. ج. ج. ج»، 36 عامًا، عامل، يقيم دائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، بجرح أعلى الجبهة وكدمة وتورم أسفل العين والأنف، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، الشخصان من مستقلي السيارة الثانية وقد تم نقلهما لمستشفى جرجا العام.

كما أصيبت نورهان، طالبة بكلية الآداب، وتقيم بندر جرجا في محافظة سوهاج بكسر بالساق اليمني، وهي من مستقلي السيارة الأولى، وقد تم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين أفادوا جميعا باختلال عجلة القيادة بين أحد السائقين ليصطدم بالأخر، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.