مصرع وإصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارتين في سوهاج

لقي صيدلى مصرعة بينما أصيب سائق بحادث تصادم بين سيارتين أحدهما محملة بالأدوية والأخرى بالأسمنت على الطريق الصحراوى الغربي بجوار دائرة مركز البلينا

الإخطار الأمنى وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن بمحافظة سوهاج والعميد على العمارى رئيس المباحث الجنائية بمحافظة سوهاج إخطارا من مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج يفيد وجود حادث تصادم ومتوفي ومصاب بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج .

الإنتقال لموقع الحادث

وعلى الفور إنتقلت وحدة بحث جنائى لموقع الحادث بإشراف اللواء محمد زين العابدين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد محمد زين رئيس مباحث المديرية لموقع الحادث ليتبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل " محملة بأدوية ومستلزمات طبية قيادة المدعو " حامد ا ر ع " 46 عاما سائق ويقيم بمحافظة الشرقية أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم من الخلف بالسيارة نقل بمقطورة " محملة بالأسمنت " قيادة المدعو "خالد ع ع م " 52 عاما سائق ويقيم بمحافظة أسيوط .

حصر الإصابات

وقد نتج عن الحادث وفاة المدعو " محمد ا ب ع " 40 عاما صيدلي ويقيم بمحافظة الأقصر من مستقلي السيارة الأولي وإصابة قائد السيارة الأولي " بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسري " وفقا للتقرير الطبي المبدئى للحالة .

نقل المصاب والجثة لمستشفى أبو تشت المركزى

وقدتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي أبو تشت المركزي بقنا أفاد قائد السيارة الثانية بمضمون ما تقدم وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثار الحادث وإعادة تسيير الطريق .