«بيطري القاهرة» تنشر روشتة سلامة الغذاء لتجنب نقل الأمراض

تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء، اليوم، أكدت مديرية الطب البيطري بالقاهرة على ضرورة اتباع عدة إرشادات من أجل الوقاية من المخاطر المنقولة عبر الأغذية والكشف عنها حفاظا على صحة الإنسان والاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي، وضمان سلامة الغذاء من أصل حيواني من المزرعة إلى مائدة الطعام.

الإجراءات المتبعة لضمان سلامة اللحوم

وأشارت مديرية الطب البيطري في بيان لها إلى الإجراءات المتبعة، من بينها فحص الطبيب البيطري للحيوان ظاهرياً قبل الذبح بالمجازر المعتمدة ثم الكشف على الذبائح والأعضاء الداخلية للتأكد من سلامتها، والعمل على ضبط المخالفات بالأسواق والتأكد من الأختام والكشف على اللحوم المعروضة والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، فضلا عن التأكد من اتباع إجراءات التداول الآمن للأغذية طبقاً للوائح منظمة الصحة العالمية ومنها الآتي:

- التأكد من سلامة المواد الخام والأغذية المستوردة بإجراء الاختبارات بالمنافذ.

- الحفاظ على سلامة الغذاء أثناء خطوات التصنيع بتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة وصولاً إلى المنتج النهائي.

- التأكد من سلامة الغذاء في المخازن أثناء التخزين.

- الطهي الجيد للطعام وتصل درجة الحرارة لكل الأجزاء ولا تقل عن 70 درجة مئوية.

- فصل الغذاء المطهر عن المواد غير المطهرة.

- المحافظة على نظافة اليدين وأسطح المطبخ والأواني.

- استخدام مياه نظيفة وحماية الطعام من الحشرات.

ولضمان سلامة الغذاء يجب تباع الخطوات التالية:

- المحافظة على نظافة اليدين والمطبخ والأواني

-غسل الفاكهة والخضراوات جيدا

- فصل الأطعمة النيئة خاصة اللحوم عن الأطعمة المطبوخة

-طهى الطعام جيدا للتخلص من الميكروبات

- المحافظة على الطعام في درجات حرارة آمنة، إما أقل من 5 درجات مئوية أو على من 60 درجة مئوية

-استخدام المياه النظيفة من المصادر الآمنة.

بعد شراء الأطعمة من الأسواق:

- اغسل يديك بالماء والصابون قبل تجهيز الطعام

- اطبخ الأطعمة جيدا بدرجة 70 درجة مئوية لاسيما اللحوم والدواجن والبيض والمأكولات البحرية

- ضع كل الأطعمة السريعة التلف في البراد في أسرع وقت ممكن أقل من 5 درجات مئوية

فوائد سلامة الغذاء:

- تجنبك أمراض المنقولة عبر الغذاء

- تحافظ على الحياة وتتيح اتباع نظام غذائي صحي

- تساعد على إنتاج وتحضير الغذاء بأمان

- تسهيل التجارة والوصول إلى أسواق جديدة

- تقلل من فقد وهدر الأغذية.

للحفاظ على الطعام:

- لا تترك الطعام المطهي في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين

- لا تترك الطعام مدة طويلة حتى في الثلاجة لأن بعض الجراثيم الخطرة قد تنمو تحت 5 درجات مئوية

- ضع جميع الاطعمة المطهية القابلة للفساد في الثلاجة فورا

- حافظ على سخونة الطعام المطهي لأكثر من 60 درجة مئوية حتى موعد تقديمه.

-لا تخزن الطعام مدة طويلة حتى في الثلاجة