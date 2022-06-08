«التموين» تحسم الجدل: المحذوفون من البطاقات مستمرون في صرف الخبز

حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الجدل الدائر حول حذف بعض الفئات من منظومة الدعم التمويني، خاصة من انطبق عليهم معايير الاستبعاد من الدعم والتي أقرتها الوزارة والخاصة بامتلاك السيارات الحديثة وأصحاب الدخول العليا، إذ بدأت الوزارة منذ بداية شهر يونيو الجاري في حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية.

حذف من التموين واستمرار صرف الخبز

وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات والتحول الرقمي، أن الحذف من بطاقات التموين هو حذف من التموين فقط وليس حذف من الخبز، موضحا أن كل من يمتلك سيارة حديثة أو دخل مرتفع وتم حذفه بالفعل سيتمكن من صرف حصته من الخبز البلدي يوميا مع توقف فقط في صرف الحصص والمقررات التموينية الشهرية من السلع التموينية.

استمرار تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر

وأوضح مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات أن تسجيل رقم الموبايل مستمر حاليا على موقع دعم مصر وفي مكاتب التموين على مستوى المحافظات بالنسبة لكل أسرة تسلمت رسالة على بون صرف الخبز تطالبهم بتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين بضرورة تسجيل رقم هاتف مسجل في إحدى شركات المحمول باسم رب الأسرة، مؤكدا أنه إذا امتلك رب الأسرة أكثر من رقم موبايل له الحق في اختيار أي منهم لتسجيله على بطاقة التموين طالما مسجل باسمه في شركة المحمول، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري تنفيذ لقرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بمد مهلة التسجيل حتى 30 يونيو الجاري.