الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد.. تعرف على الخطوات الصحيحة

حددت بوابة مصر الرقمية عدة خطوات لأصحاب البطاقات التموينية من أجل الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد، التي تتيح للأسرة صاحبة البطاقة معرفة رصيد السلع المخصص لها والحصص الشهرية من السلع بناء على عدد أفرادها، وذلك من بين الخدمات التموينية الإلكترونية التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين حاملي بطاقات التموين.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد

ويتمكن المواطن صاحب بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، من الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد لمعرفة رصيد الخبز والسلع الشهرية المتبقية للبطاقة، في عدة خطوات بسيطة تتمثل في التالي:

1- تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنا.

2- اختيار خدمة التموين من بين الخدمات الحكومية التي تقدمها البوابة.

3- الضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة.

4- النقر على ابدأ الخدمة.

5- تظهر بيانات البطاقة التموينية، ثم تتم الموافقة على الشروط والأحكام، والضغط على التالي.

6- سيظهر أمامك بيانات البطاقة وعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

حصة بطاقة التموين من الدعم شهريًا

وتبلغ حصة بطاقة التموين من السلع المدعمة شهريًا على حسب عدد أفراد البطاقة المستفيدين والمقيدين عليها، إذ تختلف حصة البطاقة عن بطاقة أخرى، فالأسرة التي لديها بطاقة تموين مقيد عليها 4 أفراد، تحصل على دعم شهري قيمته 200 جنيه، ويتم صرفها في صورة سلع مدعمة، كما تحصل على دعم الخبز بعدد 600 رغيف على مدار الشهر؛ بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد، أما الأسرة التي لديها بطاقة مدرج عليها 3 أفراد فتحصل على دعم شهري قيمته يبلغ 150 جنيهًا و450 رغيفًا شهريًا كدعم الخبز، فيما تحصل الأسرة المقيد عليها فردان فقط على قيمة 100 جنيه شهريًا دعمًا سلعيًا و300 رغيف شهريًا دعم خبز.