التموين تبدأ تنقية البطاقات من غير المستحقين.. الحذف انطلق 1 يونيه

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أول شهر يونيه الجاري، في حذف بعض الفئات غير المستحقة للدعم التمويني، وذلك ضمن المرحلة الجديدة لتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين والإبقاء فقط على الأسر الأكثر احتياجًا للدعم من الأولى بالرعاية، إذ حددت وزارة التموين الفئات التي سيتم حذفها من التموين بناء على محددات الاستبعاد التي خاطبت بها أصحاب البطاقات التموينية عبر بونات صرف الخبز.

بدء حذف هذه الفئات من التموين

وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات والتحول الرقمي، إنَّه تمّ البدء في حذف غير المستحقين ضمن مرحلة التنقية الجديدة حاليًا، بداية من أول يونيه الجاري، مشيرًا إلى أنَّ من تمّ حذفهم هم أصحاب الدخول المرتفعة ومالكي السيارات الحديثة موديل 2018 فأحدث، والتي خاطبتهم الوزارة برسائل عبر بونات صرف الخبز بداية من مارس الماضي.

متى يتم وقف بطاقة التموين نهائيًا؟

أوضح مستشار وزير التموين، لـ«الوطن»، أنَّه يتمّ وقف بطاقة التموين نهائيًا إذا كان رب الأسرة أو صاحب البطاقة هو نفس الشخص المنطبق عليها سبب الحذف، موضحًا أنَّه إذا كان صاحب البطاقة من أصحاب الدخول المرتفعة أو مالك لسيارة حديثة يتمّ وقف البطاقة بكل الأفراد المستفيدين عليها، متابعًا: «إذا كان صاحب السيارة هو أحد الأفراد المستفيدين يتم حذفه من البطاقة مع الإبقاء على حصة البطاقة من دعم الخبز بناء على عدد الأفراد عليها».

تجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة التموين بدأت منذ شهر مارس الماضي في إرسال تعليمات لأصحاب البطاقات عبر بونات صرف الخبز، كانت أولى هذه الرسائل الخاصة بإرسال بيانات الدخل الشامل للأسرة، فيما جاءت الثانية عن امتلاك صاحب البطاقة أو أحد أفرادها لسيارة حديثة موديل 2018 فأحدث، وذلك بهدف تحديث قاعدة بيانات منظومة بطاقات التموين.