لينك تحديث بطاقات التموين 2022.. خطوات قبول رقم الموبايل

يستمر لينك تحديث بطاقات التموين 2022، في تفعيل خدمة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، وذلك لمن تسلم رسالة عبر «بونات»، صرف الخبز تطلب بتسجيل رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات المحمول، ضمن إجراءات تحديث بيانات بطاقات التموين من خلال رقم الموبايل.

لينك تحديث بطاقات التموين 2022 عبر موقع دعم مصر

وخصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لينك تحديث بطاقات التموين 2022، عبر رابط موقع دعم مصر والذي فعّل أيقونة تسجيل رقم المحمول منذ بداية التسجيل حتى انتهاء المهلة والمقرر لها 30 يونيه الجاري، إذا لم يتم صدور أي قرارات جديدة بشأن مد المهلة من عدمه، حيث يتم من خلال اللينك اتباع خطوات بسيطة لنجاح التسجيل تتمثل في تدوين رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقما والموجود أسفل بطاقة التموين، ثم تظهر أيقونة يتم فيها كتابة رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين في احدى شركات المحمول الأربعة.

شرط قبول رقم الموبايل لتحديث بطاقة التموين

وتشترط وزارة التموين خلال تحديث بيانات البطاقة عبر تسجيل رقم المحمول، أن يكون الرقم مسجل في إحدى شركات المحمول باسم رب الأسرة فقط، مع استثناء فقط «السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة»، والسماح لأحد أفراد أسرهم بالتسجيل مع تقديم ما يثبت.

فيما مكنت وزارة التموين المواطنين من خدمة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، من خلال التوجه لمكاتب التموين على مستوى المحافظات، من خلال تقديم صورة من البطاقة التموينية ورقم الهاتف المسجل باسم رب الأسرة المدون اسمه على البطاقة التموينية، على أن يتقدم المواطن بهذه الأوراق للمكتب التمويني التابع له في نطاق محافظة صدور البطاقة التموينية.