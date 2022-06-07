مستشار وزير التموين: المحذوفون من البطاقات متاح لهم صرف العيش يوميا

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتحول الرقمي، إنَّ إجراءات الحذف من التموين التي نفذتها الوزارة بداية شهر يونيه الجاري التي تضمنت حذف مالكي السيارات الحديثة وأصحاب الدخول والمرتبات المرتفعة، شملت الحذف من التموين فقط وليس الحذف من دعم الخبز.

استمرار صرف العيش للمحذوفين من التموين

وأكّد مستشار وزير التموين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ كل الأفراد الذين تمّ حذفهم من بطاقة التموين بسبب انطباق عليهم شروط امتلاك سيارات حديثة موديل 2018 فأحدث أو أصحاب الدخول المرتفعة، يتمكّنوا من صرف الخبز المدعم يوميا، إذ تم حذفهم فقط دعم سلع التموين الشهرية، مع تعديل نظام صرف البطاقة لتتمكن من صرف الخبز فقط يوميا وتتوقف عن صرف السلع التموينية.

بدء تنقية بطاقة التموين

ووفقا لتصريحات الدكتور عمرو مدكور، فإن تنقية بطاقة التموين من الفئات غير المستحقة سواء ملاك السيارات الحديثة أو أصحاب الدخول المرتفعة أو متوفيين تمت بداية الشهر الجاري ولا تزال جارية من أجل ضبط منظومة الدعم وتحديث قاعدة بيانات بطاقات التموين وحذف غير المستحقين للدعم والإبقاء فقط على الأسر المستحقة غير المنطبق عليها محددات الاستبعاد من التموين.

وكانت وزارة التموين خاطبت المواطنين أصحاب بطاقات التموين في رسائل موجهة لهم عبر بونات صرف الخبز بضرورة تقديم بيانات بالدخل الشامل وتقارير عدم امتلاك سيارة حديثة بداية من موديل 2018 تجنبًا للحذف من التموين.

وتستمر وزارة التموين حاليا في تحديث بيانات بطاقة التموين من خلال تسجيل رقم الموبايل «مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية»، وذلك من خلال مكاتب التموين أو عبر موقع «دعم مصر».