وزير التنمية المحلية يصل إلى دمياط لافتتاح عدة مشروعات تنموية

وصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى محافظة دمياط؛ لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة، وافتتاح بعض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها.

وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزير التنمية المحلية تفقد مشروع المجزر الآلى الجديد بمنطقة شطا، الذي يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة بواقع 12 حظيرة ومجزرين حكوميين وآخر، ويهدف إلى توفير لحوم صحية وآمنة للمواطن.

افتتاح سوق الجملة في شطا

ومن المقرر، أن يفتتح اللواء محمود شعراوي سوق الجملة بشطا، الذي تم تطويره خلال الفترة الماضية وتزويده بكاميرات مراقبة، بالإضافة إلى افتتاح المركز التكنولوجي بمدينة كفر سعد بعد تطويره لميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الخدمات وتسهيل الإجراءات وإنجازها بصورة سريعة.

كما سيقوم وزير التنمية المحلية بافتتاح أعمال تطوير شارعي الدكتور علي مصطفى مشرفة وميدان أبوالفا وضمت الأعمال المنفذة «رصف وتنسيق حضارى – إنارة وأماكن انتظار سيارات – برجولات وأرصفة – رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بطول 7.5 كيلو متر»,

ويتضمن برنامج زيارة الوزير أيضًا تفقد أعمال رفع كفاءة كورنيش النيل بدمياط وافتتاح حديقة بنت الشاطئ بعد تنفيذ أعمال «رصف وصيانة الأعمدة – برجولات – مقاعد – سور الكورنيش – أرصفة – الجزيرة الوسطى» بطول 3200 كيلو متر، بالإضافة إلى تفقد موقف سيارات الأجرة بعزب النهضة «داخلي – خارجي» خط السير لسيارات الأجرة «فارسكو – الروضة – الزرقا – المنصورة شرق – المنزلة».

مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية كفر سليمان

كما يتفقد «شعراوي»، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية كفر سليمان، التي تضم مجمع الخدمات الحكومية «مركز تكنولوجي وعدد من الإدارات الخدمية منها الشهر العقارى والتموين والبريد ووحدة محلية ووحدة تضامن»، مركز شباب وملعب خماسي.

ويختتم اللواء محمود شعراوي زيارة للمحافظة بحضور انطلاق مشروع التخطيط الحضري والبنية التحتية في المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجًا «UPIMC» بالتعاون بين محافظة دمياط و برنامج الأمم المتحجة للمستوطنات البشرية وذلك بحضور إيفون باومن سفيرة سويسرا بالقاهرة.