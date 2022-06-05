سائحة ألمانية تحتفل بالغطسة رقم 400 في شواطئ الغردقة «صور»

احتفلت سائحة ألمانية تدعى «كارين»، بالغطسة رقم 400 تحت الماء في شواطئ الغردقة، وسط تهنئة العاملين بالقطاع السياحي وعدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، وذلك أثناء رحلة غطس على مركب سياحي، وحملت السائحة لافتة عليها رقم 400 تحت الماء، والتقط الغطاسون صورا تذكارية لها، لتوثيق اللحظة التاريخية في حياة «كارين».

احتفال سائحة بالغطس في الغردقة

وأعربت السائحة الألمانية كارين في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادتها بتحقيق الغطسة رقم 400 على شواطئ الغردقة، وذلك على مدار 20 سنة كانت تتردد فيها السائحة على الغردقة لممارسة هوايتها المفضلة في الغطس في مياه الغردقة الساحرة، معبرة عن شعورها بالسعادة في كل مرة تزور فيها الغردقة.

من جانبه، أشار أحمد بيجو، مدرب غطس ومنظم رحلات بحرية بالغردقة، إلى أن السائحة الألمانية حرصت على التقاط الصور التذكارية بشواطئ الغردقة، وشارك السائحة احتفالها عدد من العاملين بقطاع السياحة البحرية وبعض من السائحين الأجانب، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة، ويعتبر نوع من أنواع الدعاية السياحية لشواطئ الغردقة.

انتعاش سياحة الغوص في الغردقة

وأشار الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، إلى انتعاش سياحة الرحلات البحرية والغوص، حيث يأتي السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية من جميع دول العالم إلى شواطئ الغردقة للاستمتاع بالغطس ورؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية نادرة الظهور.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغردقة تنفرد بالمركز الثاني عالمياً في الغوص، كما أن الغردقة مقصد سیاحي معتدل المناخ طوال العام، مشيرا إلى أن سياحة الغوص جذبت جنسيات أجنبية جديدة مثل السائح الألماني والإنجليزي والنرويج والتشيكي والفلندي والروماني والصربي والسويسري، لافتاً إلى الجهود المبذولة من الدولة لدعم القطاع السياحي لجذب المزيد من الأسواق السياحية.