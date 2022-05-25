شريف رمزي يحذر من «نصاب» ينتحل اسمه: بيطلب من البنات حاجات مش كويسة

وجّه الفنان شريف رمزي، تحذيرًا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، لجمهوره ومتابعيه من أحد الأشخاص، والذي قام بانتحال شخصيته، و«النصب» باسمه من أجل أمور غير أخلاقية.

شريف رمزي: خذوا احتياطاتكم

وكتب شريف رمزي، عبر حسابه بـ«إنستجرام» قائلًا: «في شخص منتحل شخصيتي وبيتكلم باسمي بقاله كام يوم من أرقام وحسابات مختلفة خارج مصر، وبيطلب من بنات وممثلات طلبات مش كويسة وبينصب عليهم».

ودعا متابعيه إلى ضرورة توخي الحذر بقوله: «أرجو من الجميع ياخد باله أنا معنديش حسابات غير حساباتي الموثقة».

وكان شريف رمزي، قد تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن علاقته العاطفية بـ الفنانة روبي، والتي جمعتهما وهما في سن الـ18، خلال تصوير فيلم «سكوت هنصور»، للمخرج يوسف شاهين، ثم تحول الأمر إلى صداقة فقط.

فنانون حذروا من النصب بأسمائهم

وسبق وحذر بعض نجوم الفن، من وجود أشخاص ينتحلون صفاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والنصب بأسماءهم، من بينهم الفنانة إيمي سمير غانم، والفنان أحمد فهمي، الذي نشر مقطع فيديو يحذر من النصب باسمه من خلال شخص يتواصل مع فنانين من رقم هاتف دولي مدعيًا أنه يشارك في فيلم عالمي.

وسبق وحذر الفنان محمد عطية، من استغلال أحد الأشخاص لاسمه في عمليات النصب، للإيقاع بعدد من الفتيات اللبنانيات، وإيهامهن بأنه يريد الاستعانة بهن في عمل فني جديد.