خالد الجندي يدعم وزير الأوقاف: «بترد بعملك على كل نصاب ومدعي»

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الإجراءات التنظيمية لصلاة عيد الفطر المبارك في أي دولة لا يعني أنها تحارب الإسلام، فقد قررت المملكة العربية السعودية وقف إقامة صلاة العيد بالمصليات المفتوحة في المناطق المعرضة للأمطار، مشددًا على أن هذا النوع من الإجراءات التي تستهدف الحفاظ على شكل وأداء النسك وسلامة المصلين والعباد من باب خدمة شعائر الله.

إشاعة جو من الشر وعدم الثقة في المجتمع

وأضاف «الجندي» خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC» ، أنّ وزارة الأوقاف تعمل على تيسير الشعائر عن طريق تنظيمها مثلما يحدث في صلاة العيد، موضحًا: «البعض يفسر الإجراءات التنظيمية لأداء الشعائر على أنها حرب على الإسلام .. 90% منهم مبيركعاش أصلا، مش بيصلوا عموما مش بتكلم على صلاة العيد فقط».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «المقصود هو إشاعة جو من الشر وعدم الثقة في المجتمع»، كما أشاد بقرار وزارة الأوقاف، بشأن استمرار أداء درس العصر وخاطرة العشاء بالمساجد بعد رمضان.

نحن في عصر الافتراء

ودعا الشيخ خالد الجندي لوزير الأوقاف على الهواء، قائلا: «يا دكتور محمد مختار جمعة جزاك الله ألف شر، أنت ترد على كل نصاب ومدعي، ودروس العصر والعشاء لم تنتهِ، وأصبحت نظاما ثابتا في المساجد».

وواصل: «نحن في عصر الافتراء، على رأي رئيس الدولة لما قالها صراحة، قال نحن شرفاء في زمن عزّ فيه الشرف»، مشددًا على أنّ من يروجون السموم المكتوبة على منصات التواصل الاجتماعي يريدون كيدًا بالمصريين.