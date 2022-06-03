مستريح جديد بالمنيب.. جمع 60 مليون وأوهم ضحاياه بتشغيلها في زيوت السيارات

في محافظة الجيزة، وبالتحديد في منطقة المنيب، ظهر مستريح جديد تمكن بطريقته الشيطانية من إقناع عدد من المواطنين بتوظيف أموالهم في مجال زيوت السيارات حتى جمع منهم نحو 60 مليون جنيه وفر هاربًا، وتوجه الضحايا إلى الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأجرت «الوطن» بثًا مباشرًا مع عدد من ضحايا المستريح، وكشفوا خلال اللقاء عن كواليس استيلاء المستريح على أموالهم، والطريقة الشيطانية التي اتبعها لإقناع ضحاياه حتى الهروب.

المستريح خدعنا بعقد سنوي مقابل 5% ربح

يقول عادل المصري، أحد الضحايا، إنه وصل للمستريح عن طريق أحد الأشخاص وأوضح له المستريح أنه يعمل في تجارة زيوت السيارات بعقد سنوي بفائدة 5% لمدة سنة، ليقرر توظيف أمواله معه بناءً على العقود التي يستخدمها في هذه التجارة، وبالفعل تم التعاقد، ووقع المستريح على «شيك» بقيمة المبلغ الذي تم دفعه له مقابل 5%، وبعد شهرين من التعامل معه، تحول إلى «فص ملح وداب»، ولاذ بالفرار هو وأسرته.

وعد بسداد الأموال فأخلف

ويضيف «المصري» أنهم نشروا صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أمل العثور عليه، في الوقت ذاته علموا أنه نصب على العديد من الأهالي بنفس الكواليس التي خدع بها أهالي منطقة المنيب وقام بتسليم نفسه لقسم شرطة الجيزة، وجهات التحقيق أخلت سبيله على ذمة القضايا، ووعد الأهالي أنه سيتم التسديد يوم 20 أبريل الماضي، ولكن لم يحدث ما وعد به، وتسبب في وفاة أحد الأشخاص حزنا على أمواله، كما أن بعض ضحايا أصيبوا بأمراض خطيرة.

المستريح كان يستعين بشقيقته للإيقاع السيدات في المسجد

وكشف ضحية آخر يدعى «ياسر.ح»، عن تفاصيل جريمة المستريح، مشيرًا إلى أنه كان يستعين بشقيقته لإيهام السيدات في المسجد، لإقناعهن بتشغيل أموالهن في مجال زيوت السيارات.

ويشير إلى أنه جمع أقاربه وأبلغهم أن هناك شخص يعمل في زيوت السيارات وأنه يكتب عقدا سنويا بفائدة 5% لمدة سنة، وبالفعل أخذ الأموال ودفع أرباح 3 شهور، وفجأة انقطعت أخباره، ولم يعرفوا شيئًا أخذ تحويشة.

وأوضح أنه تم تحرير محاضر عديدة ضده، من بينها 678 جنح قسم الجيزة لسنة 2022، 5575 جنح قسم الجيزة لسنة 2022، 340 جنح قسم الجيزة لسنة 2022، وناشد ضحايا مستريح المنيب المسؤولين والجهات الأمنية والنائب العام، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.