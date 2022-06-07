محافظ سوهاج يسلم 50 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة

سلم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، 50 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة بقيمة 200 ألف جنيه للوثيقة الواحدة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة، وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وشركة مصر للتأمين، ضمن 5 آلاف و 880 وثيقة تأمين تم إصدارها للعمال غير المنتظمين والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، حيث تغطى الوثيقة «الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي»، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتوفير كافة سبل الرعاية لهم

ووجه محافظ سوهاج الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الاهتمام بالمواطن المصري وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وخاصة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، معربًا عن تقديره لدور وزارة القوى العاملة والوزير محمد سعفان في رعاية العمالة غير المنتظمة وحمايتهم، مؤكدًا أن العامل المصري يمثل ثروة بشرية تعتمد عليها الدولة في مخططات البناء والتنمية، لافتًا إلى ضرورة أن يشعر العامل أثناء تأدية عمله بالأمان والاطمئنان على مستقبله ومستقبل أسرته.

كما أشاد المحافظ بمجهودات مديرية القوى العاملة بسوهاج، موجًها الشكر للدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية.

الوزارة حريصة على تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة

ومن جانبه وجه الدكتور هشام أبوزيد وكيل وزارة القوى العاملة الشكر لمحافظ سوهاج تقديرا لجهوده المبذولة في سبيل دعم كافة فئات المجتمع السوهاجي، وخاصة العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة وتلبية احتياجات هؤلاء العمالي، وقام باستعراض انجازات المديرية خلال الفترة الأخيرة في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمال، خاصة العمالة غير المنتظمة .