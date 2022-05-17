طقس محافظة سوهاج اليوم حار مشمس نهارا معتدل ليلا

تشهد محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، استمرار لحالة الطقس الحار نهارًا معتدل ليلًا على أنحاء المحافظة، إذ تبلغ درجة الحرارة العظمى 35 درجة مئوية في طقس حار مشمس نهارًا، بينما تبلغ الصغرى 22 درجة مئوية في طقس معتدل الحرارة ليلًا.

درجات الحرارة وطقس محافظة سوهاج اليوم

ومن المتوقع وجود نشاط رياح محملة بالأتربة على محافظة سوهاج، خاصة بالنهار وتنشط بالساعات الأولى من الليل.

طقس القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية

هذا ويسود اليوم طقس معتدل الحرارة على أيضًا على السواحل الشمالية من البلاد وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد، في تشابه لطقس محافظة سوهاج، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، معتدل الحرارة ليلًا.

توقع غطاء سحب على وسط الصعيد وسيناء

ومن المتوقع وجود غطاء سحابي يعمل على تقليل سطوع أشعة الشمس، خاصة على شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء، ما يؤدي إلى تحسين الشعور بدرجة الحرارة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد بنسبة تصل إلى 30٪.

انخفاض درجات الحرارة الأسبوع المقبل

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية المصرية انخفاضًا درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل خاصة بالليل، وذلك لتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على مصر إذ تنخفض درجات الحرارة نسبيًا عن المعتاد بدرجة وأكثر، وتتكون السحب وتنشط الرياح لتعطي شعورًا أفضل بدرجة الحرارة على غير العادة في هذا الوقت من كل عام، وتمتد هذه الأجواء لنهاية الأسبوع.