«مهاب» الأول مكرر على الشهادة الإعدادية بالقليوبية: كنت بذاكر 6 ساعات يوميا

قال مهاب أحمد أبواليزيد الدسوقى الطالب بمدرسة كفر شكر الرسمية لغات وصاحب المركز الأول مكرر بالشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022، إنه شعر بفرحة كبيرة عندما استقبل مكالمة محافظ القليوبية لتهنئته بتفوقه في الشهادة الإعدادية لهذا العام، وأنه ضمن الأوائل وتمنى له مزيد من التفوق والنجاح خلال المراحل الدراسية المقبلة.

مهاب: أسرتي السبب الأول في تفوقي ولم أكن ملتزما بجدول محدد للمذاكرة

وأضاف «مهاب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السبب الأول والرئيسي لتفوقه في الشهادة الإعدادية لهذا العام هو والده ووالدته وجده وجدته وأخوته، الذين كانوا دائما يشجعونه على التحصيل الدراسى، مشيرًا إلى أنه لم يكن ملتزما بجدول محدد أو ساعات محددة للمذاكرة في اليوم وكان يسعى على تحصيل أكبر قدر من المواد خلال فترة قصيرة جدًا.

أمنية المستقبل

وتابع، أنه يتمنى أن يصبح طبيبا وبالتحديد تخصص القلب مثل أخيه الأكبرن وعمه وعمته في العائلة مشيرا إلى أن حفاظه على الصلاة كان سبب أيضا في تسهيل التحصيل العلمى خلال فترة الدراسة قائلا: «الصلاة والمواظبة عليها كان سببا رئيسيا وساعدنى وفتح نفسى على المذاكرة جدا».

يوسف رجب: «ليه مكونش زي الأوائل»

في سياق متصل، قال الطالب يوسف رجب إبراهيم إبراهيم صاحب المركز الأول بأوائل الشهادة الإعدادية في القليوبية والطالب بمدرسة الشهيد محمد السباعي الإعدادية بنين بميت كنانة التابعة لإدارة طوخ التعليمية، إنه لم يكن يضع جدولًا محددًا للمذاكرة اليومية الخاصة بمواد الشهادة الإعدادية بل أنه كان يقسم يومه حسب المواد التي بحاجة إلى مذاكرتها، وكان العامل الكبير والمساعد له هو أسرته ومعلميه الذين لم يبخلوا عنه بأية معلومات.

وأضاف «يوسف»، أنه عندما كان يقرأ ويشاهد كل عام عن أوائل الشهادات المختلفة منها الإعدادية والثانوية العامة كان يحفز نفسه بشكل كبير كى يكون بينهم يوما من الأيام، وحقق أول خطوة له بأن جاء على رأس قائمة أوائل الشهادة الإعدادية لهذا العام، قائلا: «كنت بفرح جدا لما أقرأ أسماء الأوائل بالإعدادية والثانوية العامة، وبقول داخل نفسى ليه مكونش في يوم من الأيام واحد منهم، هما مش أحسن منى في حاجة وهحقق حلمى وبالفعل ربنا كرمنى».

وأعرب الطالب عن أمنيته في الالتحاق بكلية الطب، وذلك لحبه لهذه المهنة، كما أن والدته تعمل طبيبة، ووالده يعمل مهندسا، حيث كانت الأسرة بالكامل توفر له الهدوء الكامل طوال فترة المذاكرة من أجل التحصيل الجيد.

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

واعتمد محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح 74.77 %، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة نجاح 90.68%، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.