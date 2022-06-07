البنك الزراعي يحتفل بوصول 1000 رأس بقرة مستوردة لصغار المربين في النوبارية

شارك علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بإحتفالية نظمتها محافظة البحيرة، بمناسبة وصول عدد رؤوس الأبقار المستوردة إلى 1000 رأس بمحطة الإنتاج الحيواني التابعة لجمعية الأراضى المستصلحة بـ «النوبارية»، وذلك لحساب صغار المربين.

البنك الزراعي المصري يولي أهمية كبرى لدعم الثروة الحيوانية

يأتي ذلك في إطار اهتمام البنك الزراعي المصري بدعم الثروة الحيوانية في مصر بسلالات محسنة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب يشارك في الاحتفالية

وشارك عدد من الحضور البارز في الاحتفالية، في مقدمتهم النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعبد الفتاح سراج الدين رئيس الجمعية، ورؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية، وممثلي وزراة الزراعة، وعدد من المستثمرين والمربين.

حوار مفتوح بين علاء فاروق وأعضاء الجمعيات الزراعية.. على هامش الاحتفالية

وشهدت الاحتفالية أيضا مشاركة رئيس البنك الزراعي في حوار مفتوح مع أعضاء الجمعيات الزراعية، حول سبل دعم وتنمية القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني.

يشار إلى اهتمام البنك الزراعي المصري، بقيادة رئيس البنك علاء فاروق، بالمشاركة في المباردات التي يطلقها البنك المركزي المصري، وكذلك المبادرات المختلفة بتوجيهات رئاسية، أبرزها، مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و«حياة كريمة» لتنمية الريف المصري وتحسين مستوى المعيشة به.

كما يقوم البنك الزراعي المصري بدور حيوي وهام للاقتصاد المصري، من خلال الوصول إلى القرى والمناطق النائية وتوصيل الخدمات والمنتجات المصرفية، ما يساهم في التثقيف المالي، ودعم أهداف الدولة للشمول المالي.

وخلال العديد من الجولات التي تفقد فيها رئيس البنك الزراعي قرى وربوع مصر في العديد من المحافظات، مثل الوادي الجديد، والفيوم، والإسكندرية، والبحيرة، ومحافظات أخرى بالوجهين القبلي والبحري، عمل بنك الفلاح المصري فيها على نشر ماكينات الصراف الآلي ومراجعة تغذيتها وصيانتها، وافتتاح فروع جديدة للبنك، وتحديث الفروع المتواجدة.

كما وضع البنك الزراعي المصري، خطة شاملة لتطوير بنيته الأساسية وتحديثها، وإدخال الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية، لمواكبة التطورات، والتحول الرقمي للدولة.