7 معلومات عن مشروعات «الإسكان» بمدينة بورسعيد الجديدة «سلام»

‏تعد مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، واحدة من المدن الجديدة التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات، سواء السكنية، الصناعية، وغيرها من المشروعات في كافة القطاعات المختلفة.

وتشهد المدينة طرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من حين لآخر، عدد من الوحدات السكنية وقطع الأراضي، بمساحات وأسعار مختلفة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بشروط معينة يجب توافرها لدى الشخص المتقدم للحجز، كي يتمكن من الحصول على الطرح.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مشروعات «الإسكان» بمدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة بورسعيد الجديدة.

مشروعات «الإسكان» بمدينة بورسعيد الجديدة «سلام»

- تضم مشروعات «الإسكان» بمدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، وحدات سكنية لمحدودي الدخل، ومشروعات خدمية وأعمال بنية تحتية.

- تضم مشروعات «الإسكان» بمدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، مشروع محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/ي.

- تتضمن مشروعات «الإسكان» بمدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، محطة محولات شرق بورسعيد جهد 66 /22 ك. ف.

- تشمل مشروعات «الإسكان» بمدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، وحدات سكنية لمحدودي الدخل، «إسكان اجتماعي» ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

- جاري تنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل «إسكان اجتماعي»، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بإجمالي 217 عمارة، تضم نحو 4340 وحدة سكنية.

- يجري تنفيذ أعمال الطرق والمرافق وتنسيق الموقع العام للمشروع.

- جاري تنفيذ عدة مشروعات خدمية داخل مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، منها «مركز طبي - حضانة - نادي اجتماعي - نقطة شرطة - وحدة إطفاء - مدرسة تعليم أساسي - سوق تجارية - مسجد»، وبلغت نسب التنفيذ مراحل متقدمة.