«س وج».. كل ما تريد معرفته عن شروط وأماكن طرح «الإسكان» للمصريين بالخارج

عدد من الأراضي السكنية وذات الأنشطة المختلفة والفيلات السكنية، طرحتها وزارة الإسكان والمرافق، للمصريين بالخارج، الراغبين في الحصول على قطعة أرض داخل الوطن الأم، من قبل مصدر موثوق فيه، كي لا يعرضوا أنفسهم لعمليات النصب التي يكون ورائها السماسرة الذين يطالبون بأسعار مبالغ فيها.

لذا أعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن طرح جديد يختص فقط بالمصريين في الخارج، إذ شمل الطرح أراضي سكنية وأراضي بأنشطة مختلفة وأراضي مقابر، بالإضافة إلى طرح عد من الفيلات السكنية، داخل عدد من المدن الجديدة، وذلك بشروط معينة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» في هيئة «س و ج» كل ما تريد معرفته عن طرح «الإسكان» للمصريين بالخارج، وفقًا لما صدر في بيان سابق لوزارة الإسكان والمرافق.

«س و ج» كل ما تريد معرفته عن طرح «الإسكان» للمصريين بالخارج

س/ ما شروط حصول المصريين بالخارج على طرح «الإسكان»؟

ج/ يشترط للحصول على طرح وزارة الإسكان والمرافق، للمصريين بالخارج، أنَّ يكون المتقدم لحجز قطعة أرض لديه الجنسية المصرية، وألا يقل عمر المتقدم للحجز عن 21 عامًا، كما يشترط أيضًا الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

س/ المدن المطروح بها الأراضي السكنية للمصريين بالخارج؟

تشمل الأراضي السكنية، المطروحة للمصريين في الخارج، 9 مدن جديدة، وهم: (مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة العبور، ومدينة العبور الجديدة، ومدينة الشيخ زايد، ومدينة الشروق، ومدينة 6 أكتوبر، مدينة بدر، مدينة السادات، مدينة دمياط الجديدة).

أراضي وفيلات ومقابر للمصريين بالخارج

س/ المدن المطروح بها أراضي بأنشطة مختلفة للمصريين بالخارج؟

ج/ يشمل طرح الإسكان للمصريين بالخارج عددًا من قطع الأراضي بأنشطة مختلفة، داخل مدينة واحدة وهي مدينة دمياط الجديدة.

س/ المدن المطروح بها أراضي المقابر للمصريين بالخارج؟

ج/ لأول مرة، طرحت وزارة الإسكان والمرافق، أراضي مقابر للمصريين بالخارج، داخل 4 مدن جديدة، وهي (مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة بدر، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة أكتوبر الجديدة).

س/ المدن المطروح بها الفيلات السكنية للمصريين بالخارج؟

ج/ طرحت وزارة الإسكان والمرافق عددًا من الفيلات السكنية داخل مدينتين، وهما: (مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة).