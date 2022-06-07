مستجدات مشروعات «الإسكان» بمدينتي «ناصر وأسيوط الجديدة».. صور

مشروعات عدة تنفذها الدولة في جميع المدن الجديدة، على مستوى محافظات الجمهورية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ضمن هذه المدن، مدن الصعيد، التي تحظى باهتمام كبير، إذ تنفذ بها العديد من المشروعات السكنية، الخدمية، التجارية، وغيرها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مستجدات مشروعات «الإسكان» بمدينتي «ناصر وأسيوط الجديدة»، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز المدينة.

مستجدات مشروعات «الإسكان» بمدينتي «ناصر وأسيوط الجديدة»

- تشغيل جامعة بدر بمدينة ناصر غرب أسيوط، خلال شهر سبتمبر المقبل من العام الجاري.

- تبلغ مساحة جامعة بدر بمدينة ناصر «غرب أسيوط» نحو 81 فدانا.

- تعد جامعة بدر بمدينة ناصر «غرب أسيوط»، أكبر جامعة خاصة بصعيد مصر.

- سيتم تشغيل 6 كليات في التخصصات المختلفة، داخل جامعة بدر.

- جار العمل على الخزان العالي سعة 3000م3 بموقع الطريق الدائري أمام مركز الشباب.

- جار رفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

- جار العمل على طرق مرحلة ثانية بمنطقة الإسكان المتميز 100 فدان جنوب شرق المدينة «الجاري استلامها».

- جار تنسيق الموقع العام شاملاً شبكة الري للمجاورتين الأولى والرابعة لمنطقة رجال الأعمال.

- جار أعمال المعالجة والتدعيم لـ 10 عمارات سكنية بإسكان الشباب والمستقبل.

- جار أعمال تنفيذ المرحلة الأولي من تطوير الطريق الرابط بين مدينة أسيوط الأم ومدينة أسيوط الجديدة، بطول 10.5 كم وما عليه من أعمال صناعية.

- جار تنفيذ 648 وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، المرحلة الخامسة بمنطقة 226 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية.

- جار أعمال تنفيذ البنية الأساسية شبكات ( صرف – مياه – رى – طرق ) للمرحلة الأولى بمساحة 1600 فدان شاملة أعمال الخط الناقل للمياه.

- جار أعمال تنفيذ المرحلة الثانية للطرق المحيطة والداخلية بمنطقة الإسكان الاجتماعي وسكن مصر بالحي الأول.

- جار أعمال البنية الأساسية كاملة ( طرق - مياه - ري - صرف ) لجزء من منطقة الخدمات اللوجيستية الواقعة شمال الطريق الرئيسي المؤدي للمدينة.

- تم الانتهاء من تنفيذ 66 عمارة إسكان اجتماعي.

- تم الانتهاء من 110 عمارات بمشروع سكن مصر.

- تم تنفيذ سوقا تجارية نموذج 8 محال، ووحدة صحية، وحضانة بمركز خدمات الإسكان الاجتماعي، ونقطة شرطة ونقطة إطفاء بمركز خدمات الحي الأول، ومدرسة تعليم أساسي.