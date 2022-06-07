محافظ بورسعيد يناقش مقترح إنشاء طريق بحري وقبلي قناة الاتصال

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة مقترح مشروع تطوير ورفع كفاءة وإنشاء طريق بحري وقبلي قناة الاتصال، بدءا من شارع محمد علي حتى امتداد شارع عزمي، وذلك في إطار خطة المحافظة الموسعة لتطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وخلق محاور مرورية جديدة لإحداث السيولة المرورية في حركة السيارات والمواطنين والقضاء على مشكلات الاختناق المرروي في بعض المناطق خلال أوقات الذروة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، ومحمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية، والمهندسة هويدا شميس، رئيس جهاز تعمير سيناء فرع بورسعيد، ومهندس محسن سعيد، ودكتور عماد نبيل، استشاري جهاز التعمير.

إنشاء طريق بحري وقبلي قناة الاتصال

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول مقترح التطوير وآليات تنفيذ الأعمال، مستعرضا آراء الحضور حول أعمال التطوير ورفع الكفاءة وإنشاء طريق بحري وقبلي قناة الاتصال بدءا من محمد علي حتى امتداد شارع عزمي، موجها بتوسيع نطاق الأعمال لتشمل امتداد شارع عزمي وصولا بالسكة الحديد، وجنوبا حتى كوبري النصر، كما وجه بتخصيص طريق للشاحنات لفصل سيارات النقل عن الملاكي والأجرة وتنظيم الحركة المرورية.

كما استعرض محافظ بورسعيد، إقامة ممشى بقناة الاتصال، فضلا عن إنشاء ساحة انتظار جنوب كوبري النصر، لافتا أنه سيتم البدء في الأعمال كمرحلة أولى بداية من كوبري عزمي حتى أول الشاحنات، ومن الشاحنات حتى السكة الحديد كمرحلة ثانية.

مقترح التطوير يمنع الاختناقات المرورية

وأوضح محافظ بورسعيد أن مقترح التطوير يعمل على تخفيف الضغط على كوبري عزمي ومنفذ الرسوة وكوبري النصر وشارع محمد علي، ويمنع حدوث اختناق مروري خلال أوقات الذروة، فضلا عن تيسير الحركة المرورية بعد تخصيص شارع للنقل الثقيل، وغير مسموح للنقل الثقيل أن يمر بشارع محمد علي بعد تنفيذ مشروع التطوير.

ووجه «الغضبان» بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل، وتحديد مدة زمنية للانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة وإنشاء طريق بحري وقبلي قناة الاتصال بدءا من محمد علي حتى امتداد شارع عزمي في أقرب وقت.