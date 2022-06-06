تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 أشقاء قتلوا شخصين وأصابوا آخر في بورسعيد

نفذت مصلحة السجون داخل سجن برج العرب بالإسكندرية حكم الإعدام بحق 3 أشقاء لإدانتهم بقتل شخصين والشروع في قتل آخر مستخدمين الأسلحة النارية في بورسعيد، وذلك بحضور قيادات سجن برج العرب وعضو من النيابة العامة وطبيب شرعي وأحد الأئمة، فيما تم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة تمهيدًا لتسليمها لأسرتهم لدفنها.

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى يوليو عام 2011 بتلقي قسم شرطة المناخ، التابع لمديرية أمن بورسعيد، بلاغًا بمقتل شخصين وإصابة آخر بعدة طلقات نارية، وبالانتقال تبين العثور على جثتي كل من «إبراهيم. ح»، و«نصر. ح»، بينما تبين إصابة «صابر. ح»، وتم نقل المتوفيين لثلاجة المستشفى، ونقل المصاب للعلاج.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشقاء وهم كل من «محمد، أحمد، أسعد» بسبب وجود خلافات بين المتهم الأول والمجني عليه الأول، فاستعان المتهم بباقي المتهمين وأعدوا أسلحة نارية، وما أن شاهدوهم تم إطلاق وابل من الأعيرة النارية عليهم، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة الثالث.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أيدوها، وبالعرض على النيابة العامة تمت إحالتهم للجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام.

وفي 17 أبريل عام 2021 أيدت محكمة النقض حكم الجنايات بإعدام الـ 3 أشقاء، ونفذت مصلحة السجون الحكم داخل سجن برج العرب.