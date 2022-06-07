الفنانة رحمة حسن تتعرض لـ عضة كلب: «عندى تروم وبنزف من امبارح»

كشفت الفنانة رحمة حسن، عن تعرضها لعضة كلب أثناء سيرها فى الشارع، ما سبب لها أزمة صحية، نقلت إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، بحسب إعلانها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة رحمة حسن، منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» قالت فيه: «مساء الخير امبارح الساعة 11 بالليل كنت نازلة أجيب حاجة من السوبر ماركت جنب البيت، وكنت ماشية على الرصيف، وكان فيه عربية بتركن جمبي عادي، فجأة الباب اتفتح ولقيت كلب جيرمن شيبرد تقريبا مش متأكدة أوي، بيهجم عليا بكل قوته».

رحمة أحمد تتعرض لهجوم من كلب

وتابعت رحمة قائلة: «طبعا حاولت أجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني على الأرض، حاولت أقوم وأجري وصحبته حاولت تشده، بس فك الليش بتاعه وعضني عضه كبيرة في منطقة حساسة، صاحبة الكلب كتر خيرها أخذتني فورا على مستشفى إمبابة أدوني حقنة تطعيم الكلب، ولسه فاضلي 4 هاخدهم خلال شهر، بس المشكلة إن من امبارح الجرح بينزف دم كتير، وأنا طبعا خايفة ومصدومة».

رحمة حسن بين تعاطفها مع الكلب وخوفها على الآخرين

وكشفت رحمة حسن، عن عدم قدرتها على التصرف بسبب تعاطفها مع الكلب، إذ قالت: «وتعبانة وعندى تروم من امبارح، واللى واجعني أكتر أني مش عارفة أتصرف ازاى، خصوصا أنى اكيد مش عايزة الكلب يتأذي، بس كمان مش عاوزة أى إنسان كمان يتأذي ويتعض ويتبهدل في الشارع زيي، أنا كنت بشوف الكلب ده دايما مع صاحبته بتمشي بيه فى الشارع جمب البيت عندي، وعلشان شكله شرس كنت بامشي بعيد عنه».