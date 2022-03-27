رحمة حسن ترد على أسئلة الجمهور بـ«مش عارفة» بعد فتح باب النقاش

تواصلت الفنانة رحمة حسن، مع جمهورها عبر خاصية «الاستوري» على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، عن طريق الرد على الأسئلة الموجهة لها من رواد السوشيال ميديا.

وخلال تلقي الأسئلة من المتابعين عبر «انستجرام» فوجئ الجمهور بأن أغلب الإجابات من الفنانة رحمة حسن، «مش عارفة».

وجه أحد المتابعين سؤالا لها عن كون شوارع باريس غير نظيفة، وكانت إجابة رحمة حسن: «أنا كنت موجودة في مكان نضيف فـ مش عارفة».

وسألها آخر عن مواصفات فتى أحلامها، فردت:«مش عارفة والله».

وردت الفنانة رحمة حسن عن سؤال أفضل الأغاني التي تسمعها، قائلة:«أنا مش بسمع أغاني كتير خالص حقيقي ما فيش حد معين بسمع وخلاص».

رواد السوشيال ميديا يسخرون من إجابات رحمة حسن

وبعد حلقة النقاش التي دارت بين الفنانة وبعض المتابعين، سخر رواد السوشيال ميديا من إجابات رحمة حسن، قائلين: «فتحتي باب الأسئلة من الأول ليه يافنانة».

رحمة حسن عادت للدراما مؤخرا من خلال حكاية «غرام بانتظام»

وعادت مؤخرا الفنانة رحمة حسن بالمشاركة في الدراما بعد غياب دام لأكثر من ثلاث سنوات، وذلك من خلال حكاية «غرام بانتظام» بطولة محمد لطفي، نانسي صلاح، لؤي عمران، مها سلامة، محمد مرزبان، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج رامي رزق الله .

رحمة حسن تواصل تصوير مسلسل «ملف سري»

وتواصل رحمة حسن تصوير مسلسل «ملف سري»، المقرر عرضة في السباق الرمضاني المقبل، بطولة هاني سلامة، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، إدوارد، مادلين طبر، نضال الشافعي، صبا الرافعي، محسن محيي الدين، إيمان سلامة، دنيا عبدالعزيز، ومن تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.