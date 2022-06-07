«الثقافة» تعلن جوائز الدولة التقديرية.. رشوان توفيق يفوز بـ«الفنون»

اعتمدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته مع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس، لإجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وسط اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية حفاظاً على السلامة العامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت الجوائز كالتالي:

مجال الفنون

فاز بجائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون كل من الفنان رشوان توفيق محمد رشوان (رشوان توفيق)، والدكتورة سهير محمد زكي حواس (سهير زكي حواس)، والمرحوم الدكتور أحمد نبيل محمد سليمان (أحمد نبيل).

مجال الآداب

وفي مجال الآداب، فاز كل من محمد أبو الفضل محمود بدران (أبو الفضل بدران)، ويوسف حسن نوفل (يوسف نوفل)، وكمال صلاح محمد رحيم (كمال رحيم).

العلوم الاجتماعية

وفى مجال العلوم الاجتماعية، فاز كل من سعيد إسماعيل علي السيد علي (سعيد إسماعيل)، ومحمد نعمان جلال عبد السلام محمود عبد الحميد أبو قحف (عبد السلام أبو قحف)، ومعتز سيد عبد الله مرعي (معتز سيد عبد الله).