تعرف على قائمة فراعنة الرماية فى دورة البحر المتوسط 2022

كشف مسؤلو الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى و نائب رئيس الاتحاد العربى قوام منتخب مصر المشارك في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر عقدها بالجزائر في الفترة من 25 يونيو وحتى 5 من شهر يوليو 2022.

محيلبة يتصدر التصنيف العالمي في نهاية مارس

وضمت القائمة كل من : عزمي محيلبة و عبد العزيز محيلبة و إبراهيم صادق و أحمد زاهر و ماجي عشماوي و سحر طلعت مصطفى.

وتصدر البطل المصري عزمي محيلبة التصنيف العالمي في نهاية شهر مارس، متفوقا على أبطال العالم، وذلك بعد تحقيقه ذهبية بطولة العالم للإسكيت بقبرص.

7 بطولات سلاح دولية أبهرت العالم

على جانب آخر، أكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، أن مصر نظمت 7 بطولات إفريقية في السنوات الماضية، إضافة إلى تنظيم بطولتي عالم، وكان آخرها العام الماضي 2021، وأبهرت العالم، وأشاد بها جميع الرماة المشاركين لتكمل بالنسخة الأخيرة سلسلة الإنجازات.

حرص اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، على التواصل مع عزمي محيلبة بطل العالم في الرماية، لمتابعة آخر استعداداته للبطولات الكبرى، والاطمئنان على تطور مستواه.

ويعتبر محيلبة من أهم الرماة المصريين، حيث يعول عليه اتحاد الرماية كثيرا لتحقيق حلم مصر في أول ميدالية أولمبية خلال الدورة المرتقبة في باريس 2024.

وكان محيلبة قد حقق المركز الـ 14 في بطولة كأس العالم التي أقيمت في أذربيجان مؤخرا، بعد تحقيقه 121 طبقا في المنافسات، ووعد بتحسين مركزه خلال البطولات الكبرى.

وكان محيلبة لاعب المنتخب المصري للرماية، قد احتل المركز الرابع عالميا في رماية الإسكيت طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي للرماية الصادر لشهر أبريل الماضي، برصيد 2000 نقطة.

وكان البطل المصري قد تصدر التصنيف العالمي في نهاية شهر مارس متفوقا على أبطال العالم وذلك بعد تحقيقه ذهبية بطولة العالم للإسكيت بقبرص.