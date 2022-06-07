تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لليوم الخامس على التوالي

سجلت أسعار الغاز الطبيعي في دول الاتحاد الأوروبي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تراجعا لليوم الخامس على التوالي، في ظل توقعات تشير إلى انخفاض الطلب عالمياً خلال الفترة المقبلة مع زيادة حجم الإمدادات الروسية من الغاز.

وأعلنت وكالة «بلومبرج» تراجع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي في تعاملات اليوم الثلاثاء للجلسة الخامسة على التوالي، وسط توقعات بانخفاض الطلب العالمي، بالتزامن مع مخاطر حدوث وفرة في المعروض مع ارتفاع الإمدادات الروسية.

شركة روسية: تلبية كل الطلبات العالمية

من جانبها، أكدت شركة «غاز بروم» التابعة للحكومة الروسية تلبية كل الطلبات المقدمة لها من مشتري الغاز الطبيعي على مستوى العالم، بما ذلك طلبات الغاز الطبيعي التي تضخها الشركة عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، في الوقت الذي تتوقع فيه «بلومبرج» انخفاض شحنات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا بشكل أكبر خلال اليوم، في ظل تراجع عدد الشحنات في عطلات نهاية الأسبوع بسبب تراجع الطلبات من ألمانيا.

وشهدت الدول الأوربية منذ بداية فصل الصيف الحالي وفرة في مخزونات الغاز الطبيعي، للحد من توقف التدفقات الروسية إلى بعض المشترين الأوروبيين، الذين رفضوا الامتثال لنظام الدفع بالروبل المفروض من موسكو.

تضاعف صادرات مصر إلى أوروبا

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، أعلن في مطلع يونيو الجاري، تضاعف صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى أوروبا 700% خلال عام واحد فقط.

وسجل حجم صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا في عام 2020 نحو 270 ألف طن متري فقط، مقارنة بـ2 مليون طن متري في عام 2021، بعد أن حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بسبب تسارع عدد الاكتشافات في شرق البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2015.