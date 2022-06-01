مصر تُضاعف صادراتها من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا «7 مرات» خلال عام

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن تضاعف صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بمقدار أكثر من «7 مرات»، إلى قارة أوروبا، خلال عام واحد فقط.

وأضاف «معلومات الوزراء»، في فيديو معلوماتي «فيديوجراف»، بعنوان «فرص مستقبلية تُحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في أعقاب الأزمة الأوكرانية»، أن إجمالي حجم صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا في عام 2020 كانت 270 ألف طن متري فقط، مقارنة بـ2 مليون طن متري في عام 2021.

معلومات الوزراء: مصر أحد أهم موردي الغاز المحتملين لقارة أوروبا

ولفت «المركز»، إلى أن مصر أحد أهم موردي الغاز المحتملين لقارة أوروبا، إذ أن مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق المتوسط التي تملك بنية تحتية تمكنها من إسالة إنتاجها من الغاز الطبيعي، وتصديره لأوروبا، عبر محطتي الإسالة في إيدكو، ودمياط.

وأوضح «معلومات الوزراء»، في الفيديوجراف، أن مميزات تصدير مصر للغاز المسال لأوروبا، تتضمن موقعها الجغرافي المتميز بالقرب من «القارة الأوروبية»، وتوافر شبكة نقل الغاز على مستوى الجمهورية، ووجود خط الغاز العربي، والموانئ المجهزة لتصدير الغاز في البحر المتوسط.

مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد اكتشافات شرق المتوسط

وأشار «المركز»، إلى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال عام 2018، بعد الاكتشافات الغازية العديدة في شرق البحر المتوسط، وخصوصاً حقل ظُهر، وبعد تشغيل محطتي الإسالة في فبراير 2021، بطاقة إنتاجية 5 ملايين طن سنوية، لتُعزز مصر طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن في السنة، مع استمرار تشغيل محطة إدكو بطاقة 7.2 مليون طن سنوية.

وأشار «معلومات الوزراء»، إلى أن مصر حققت رقما قياسيا غير مسبوق عبر تحقيق أعلى إيرادات لتصدير الغاز المسال منذ عام 10 سنوات، مع توقعات بزيادة إجمالي الصادرات من الغاز لتصل إلى 6.5 مليون طن بنهاية شهر يونيو الجاري، ووصولها إلى 8.5 مليون طن متري خلال عام 2022.

أزمة أوكرانيا تكشف عن أسوأ مخاوف العالم من تأمين احتياجات الطاقة

وتابع «المركز»: «كشفت الأزمة الأوكرانية عن أسوأ مخاوف العالم فيما يتعلق بتأمين احتياجاته من الطاقة، فقد استورد الاتحاد الأوربي في 2021 كميات هائلة من الغاز الطبيعي تتجاوز 560 مليار متر مكعب من الغاز، منها 155 مليار متر مكعب من روسيا في هذا العام».

وأردف: «والآن تحاول دول أوروبا خفض وارداتها من الغاز الطبيعي من روسيا بمقدار الثلثين في عام 2022، مع تزايد مخاطر تسييس الغاز الروسي، لتصبح أوروبا أمام بديلين، الأول الحصول على الغاز الطبيعي من الدول الأوربية المنتجة للغاز، ولكن قد لا يكون في استطاعة الدول العاملة على ذلك مثل النرويج، وبولندا، وبريطانيا تلبية كامل الاحتياجات التي وفرتها روسيا، والبديل الثاني هو استيراد الغاز الطبيعي المسال».