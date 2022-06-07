توقعات تنسيق التمريض 2022 في محافظة كفر الشيخ.. 6 شروط للقبول

عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، بدأ الطلاب وأولياء الأمور مرحلة البحث عن تنسيق التمريض 2022 محافظة كفر الشيخ، وذلك كأحد بدائل الثانوية العامة للراغبين في الالتحاق بالمدارس المنتشرة على مستوى الأقليم، حيث من المقرر أن تفتح مدارس التمريض أبوابها لاستقبال الراغبين في الانضمام لها خلال الفترة المقبلة، وبعد الانتهاء من تلقي التظلمات على نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الفترة المقبلة، وفحصها لإعطاء كل طالب حقه.

تنسيق التمريض 2022 محافظة كفر الشيخ.. لم يظهر

ولم يظهر تنسيق التمريض 2022 محافظة كفر الشيخ حتى الآن، حيث جرى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع الماضي وبدأت مديرية التربية والتعليم في المحافظة في تلقي التظلمات ثم فحصها من قبل متخصصين، ومن ثم إعلان تنسيق التمريض 2022 محافظة كفر الشيخ وتنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية وسن القبول من خلال جمال نور الدين، محافظ الأقليم.

توقعات تنسيق التمريض 2022 محافظة كفر الشيخ

ويمكن توقع تنسيق التمريض 2022 محافظة كفر الشيخ على غرار العام الماضي، حيث اعتمد محافظ الأقليم نتيجة التنسيق 2021، وكان التنسيق في مدارس التمريض بنين وبنات 275 درجة على مستوى مراكز المحافظة، حيث جرى تقسيم الطلاب على 4 مراحل للتقديم، أولها قبول أوراق الحاصلين على مجموع 279.5 حتى 280 درجة، ثم الحاصلين على مجموع 277.5 حتى 280 درجة، ويليهم الحاصلين على مجموع 275.5 حتى 276 درجة، والحاصلين على مجموع 278.5 حتى 279 درجة، ثم الحاصلين على مجموع 276.5 حتى 277 درجة، وأخيرا الحاصلين على مجموع 275 درجة.

شروط القبول بتنسيق التمريض 2022 محافظة كفر الشيخ

وتتضمن شروط القبول في تنسيق التمريض 2022 محافظة كفر الشيخ الآتي:

- ألا يقل سن الطالب المتقدم عن 15 عامًا في أكتوبر المقبل.

- أن يكون الطالب مصريا وكذلك أبويه.

- أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية.

- أن تكون الطالبات البنات غير متزوجات ولا يتزوجن خلال فترة الدراسة.

- أن يجتاز الطالب المتقدم المقابلات الشخصية في المدرسة.

- أن يجتاز المتقدم من الطلاب الاختبارات الطبية والسمات الشخصية.