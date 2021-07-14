مدرسة تمريض كفر الشيخ للبنات.. تدريب وتأهيل ووظائف بالمستشفيات

تفضل المئات من الفتيات الالتحاق بمدرسة تمريض وذلك للحصول على وظيفة حيث تؤهل مدارس التمريض الطالبات الخريجات للعمل بالمستشفيات المختلفة التابعة لوزارة الصحة، بعد الحصول على دبلوم الثانوي الفني للتمريض بالمدارس المنتشرة، ومن بينها مدرسة تمريض كفر اشليخ للبنات الرئيسية والتي تقع بعاصمة المحافظة، حيث تعد إحدى بدائل الثانوية العامة المميزة للفتيات وتتجه مديريتي الشئون الصحية والتربية والتعليم بكفر الشيخ ، لافتتاح مزيدا من فصول التمريض بالمدارس، لاستيعاب اكبرعدد من أبناء المحافظة الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض بعد الإعدادية.

وتستعرض« الوطن»، كل ماتريد معرفته عن مدرسة تمريض كفر الشيخ للبنات، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

مدرسة تمريض كفر الشيخ للبنات.. الأماكن

وتضم كفر الشيخ الكثير من مدارس التمريض بخلاف مدرسة تمريض كفر الشيخ للبنات الأساسية والتي تقع بمستشفى الصدر بعاصمة المحافظة، حيث تضم مدرسة تمريض دسوق، مدرسة تمريض بيلا، مدرسة تمريض الزعفران، مدرسة تمريض الرياض، مدرسة تمريض بلطيم، مدرسة تمريض فوه، مدرسة تمريض سيدي سالم، وسيدي غازي، بالإضافة إلى مدارس التمريض المشتركة بين البنات والبنين في كفر الشيخ.

مدرسة تمريض كفر الشيخ للبنات.. التدريب

وتقوم مدرسة تمريض كفر الشيخ للبنات، ومدارس البنات الأخرى بتدريب وتأهيل الفتيات للعمل في المستشفيات الحكومية، حيث تكون مدة الدراسة بها 3 سنوات ثم التكليف والتدريب والعمل بالمستشفيات كفني تمريض، وتقبل الفتيات بعد اجتياز الاختبارات المخصصة للقبول وهي اختبارات نفسية ولياقة بدينة واختبارات طبية، فضلا عن قياس الوزن والطول، بالاضافة إلى المقابلات الشخصية التي تتم في المدارس، وتعتمد تلك المدارس على الدراسة العملية أكثر من النظرية، بحيث تكون الفتيات قادرات على العمل والتميز داخل المستشفيات.

مدرسة تمريض كفر الشيخ للبنات.. شروط الالتحاق

وهناك بعض الشروط للالتحاق بمدرسة تمريض كفر الشيخ للبنات، والمدارس بشكل عام وهي ان يكون تنسيق الطالب أو الطالبة مناسبا للالتحاق، اجتياز الاختبارات النفسية والطبية والهيئة والسمات الشخصية، الا يقل عمر الطالبة عن 15 عاما، وألا تكون متزوجة وأن يؤخذ إقرار على ولي أمرها عدم الزواج خلال مرحلة الدراسة.

مدرسة تمريض كفر الشيخ للبنات.. الأوراق المطلوبة

وتتطلب مدرسة تمريض كفر الشيخ للبنات، بعض الأوراق للتقديم وهي أصل الشهادة الإعدادية و3 صور منها، أصل شهادة الميلاد و3صور منها، 8 صور شخصية، و6 طوابع طبية، صورة بطاقة ولي الأمر، وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية.